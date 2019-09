Vinicius Jr e Rodrygo concorrem a melhor jogador jovem da Europa

Vinicius Junior e Rodrygo, ambos do Real Madrid, continuam firmes e fortes na disputa pelo prêmio de melhor jovem do futebol europeu em 2019, o Golden Boy. Nesta quarta-feira (25), após um corte de 20 pessoas, o jornal Tuttosport anunciou os 40 jogadores que seguem concorrendo - e os brasileiros estão lá.

Criado em 2003, o troféu premia o melhor atleta sub-21 que atua nas ligas da Europa - com exclusão das divisões inferiores. A primeira lista tinha 100 representantes e, a cada fase, 20 são cortados com base em uma votação popular, no site do Tuttosport.

No dia 15 de outubro, será divulgada a lista com os 20 finalistas. Ela será submetida a uma avaliação de 40 jornalistas dos principais veículos de imprensa da Europa, que escolherão o grande vencedor. Também há um prêmio para o atleta mais votado pela internet.

O favorito ao grande troféu é o português João Félix, segundo o próprio jornal Tuttosport. Destaque do Benfica na temporada passada, o jovem, de 19 anos, se tornou a contratação mais cara da última janela de transferências ao ir para o Atlético de Madrid: € 126 milhões (mais de R$ 570 milhões em cotação atual).

Em 2018, Vinicius Junior ficou entre os cinco finalistas - o vencedor foi o zagueiro De Ligt, que ainda defendia o Ajax.

Veja a lista dos 40 candidatos:

Badiashile (Monaco/França),

Chukwueze (Villarreal/Nigéria),

Cuisance (Bayern/França),

Alphonso Davies (Bayern/Canadá),

Dele-Bashiru (Watford/Inglaterra),

De Ligt (Juventus/Holanda),

Diatta (Bruges/Senegal),

Donnarumma (Milan/Itália),

Dragus (Standard Liege/Romênia),

Elmas (Napoli/Macedônia),

Florentino Luís (Benfica/Portugal),

Foden (Manchester City/Inglaterra),

Guendouzi (Arsenal/França),

Haland (RB Salzbrug/Noruega),

Havertz (Bayer Leverkusen/Alemanha),

Isak (Real Sociedad/Suécia),

João Félix (Atlético de Madrid/Portugal),

Joveljic (Eintracht Frankfurt/Sérvia),

Kamara (Olympique/França),

Moise Kean (Everton/Itália),

Justin Kluivert (Roma/Holanda),

Konaté (RB Leipzig/França),

Lafont (Nantes/França),

Lainez (Betis/México),

Kang-in Lee (Valencia/Coreia do Sul),

Lunin (Valladolid/Ucrânia),

Malen (PSV/Holanda),

Mount (Chelsea/Inglaterra),

Nehuén Pérez (Famalicão/Argentina),

Reiss Nelson (Arsenal/Inglaterra),

Ömuer (Trabzonspor/Turquia),

Pavlovic (Partizan/Sérvia),

Rafael Leão (Milan/Portugal),

Rodrygo (Real Madrid/Brasil),

Sancho (Borussia Dortmund/Inglaterra),

Sinisterra (Feyenoord/Colômbia),

Todibo (Barcelona/França),

Ferrán Torres (Valencia/Espanha),

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil),

Zaniolo (Roma/Itália).

Veja a lista dos vencedores do prêmio:

2018 - Matthijs De Ligt (Ajax/Holanda)

2017 - Kylian Mbappé (Monaco/PSG/França)

2016 - Renato Sanches (Benfica/Bayern/Portugal)

2015 - Anthony Martial (Monaco/United/França)

2014 - Raheem Sterling (Liverpool/Inglaterra)

2013 - Paul Pogba (Juventus/França)

2012 - Isco (Málaga/Espanha)

2011 - Mario Götze (Borussia Dortmund/Alemanha)

2010 - Mario Balotelli (Inter de Milão/Manchester City/Itália)

2009 - Alexandre Pato (Milan/Brasil)

2008 - Anderson (Manchester United/Brasil)

2007 - Sergio Agüero (Atlético de Madrid/Argentina)

2006 - Cesc Fàbregas (Arsenal/Espanha)

2005 - Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2004 - Wayne Rooney (Everton/Manchester United/Inglaterra)

2003 - Rafael van der Vaart (Ajax/Holanda)