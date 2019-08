Vinícius marca e Atlético Mineiro derrota o Cruzeiro

Com um gol marcado pelo meia Vinícius, ex-Bahia, e outro de Nathan, o Atlético Mineiro derrotou o rival Cruzeiro por 2x0, na noite deste domningo (4), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O resultado fez o Galo permanecer na quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Já a Raposa continua dentro da zona de rebaixamento, em 17º, com só 10 pontos ganhos em 13 rodadas disputadas.

O primeiro gol do jogo saiu aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Ricardo Oliveira tocou para Vinícius. O meia tirou Henrique e chutou com força, no cantinho do goleiro Fábio. O segundo veio aos 46 da etapa final, com Nathan, de cabeça.

Na próxima rodada, o Atlético recebe o Fluminense, sábado (10), às 21h, novamente no estádio Independência. Já o Cruzeiro vai tentar a recuperação diante do Avaí, domingo (11), às 16h, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time azul não vence na Série A há 10 rodadas.