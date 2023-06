Vinícola baiana tem vinhos premiados em conceituado concurso mundial

A vinícola baiana Uvva, na Chapada Diamantina, segue brilhando mundo afora com seus rótulos. Criada há um ano, a empresa já acumula diversos prêmios e, nesta quarta-feira (7), celebrou mais vitórias importantes, com 3 dos seus vinhos premiados no Decanter World Wine Awards 2023, um dos mais influentes concursos do mundo do vinho.

Os vinhos Cordel e Microlote Chardonnay levaram medalha de Prata, enquanto o Diamã ficou com um Bronze. Na primeira rodada de provas, os vinhos são categorizados individualmente. Os que são escolhidos como Bronze encerram sua participação nas degustações. Os vencedores de Prata e Ouro são provados novamente para obter consistência.

Os vencedores de Ouro são degustados mais uma vez, podendo chegar à categoria máxima da premiação, a medalha de Platina, conquistada por 124 vinhos este ano. Ao todo, foram avaliados 18.250 vinhos de 57 países, por 236 jurados, entre eles, 53 Master of Wine e 16 Master Sommeliers, títulos de prestígio no mundo do vinho.

Brasil em destaque

O Brasil ganhou duas medalhas de Ouro na edição deste ano, a 20ª. É a primeira vez que o número é alcançado. Até então, o país tinha apenas um ouro, conquistado em 2017 pela vinícola paulista Guaspari, com o Vista do Chá - Safra 2014.

Em 2023, brilharam a vinícola paulista Ferreira, com o vinho Piquant Soléil Syrah 2022, e a gaúcha Amitié, com o Viognier 2022. Além dos dois ouros, 27 vinhos brasileiros levaram a Prata e 76, o Bronze.

