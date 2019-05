Vinícola e atração turística da Bahia integram ações do Dia do Vinho Brasileiro

Vapor do Rio São Francisco (foto/divulgação)

A Bahia é o único estado do Nordeste a integrar a programação quinzenal do Dia do Vinho Brasileiro, que acontece desta sexta-feira (17) até 02 de junho em cinco estados e 39 municípios do país. A iniciativa do Instituto Brasileiro do Vinho (Ibravin) visa a promover os destinos enoturísticos nacionais, incrementando suas vendas e dando visibilidade dos produtos enológicos.

Do município de Casa Nova (BA), participa a Vinícola Terranova/Grupo Miolo. Pelo valor de R$ 15, a fabricante de vinhos baiana receberá turistas em dois horários, às 9h e às 14h, com visitação aos vinhedos, áreas de engarrafamento e degustação de três rótulos da casa. As visitas poderão acontecer de segunda a sexta, das 9h às 14h; e aos finais de semana, mediante agendamento pelo e-mail: visita@miolo.com.br.

Quem desejar vivenciar o enoturismo do Vale do São Francisco e ainda apreciar algumas belezas naturais da região, poderá optar pelo tour Vapor do Vinho. Pelo valor de R$ 160, o turista conhece a Vinícola Terranova e depois segue até a Barragem de Sobradinho (BA) – maior lago artificial da América do Sul – onde embarca no Vapor do São Francisco.

A embarcação comporta cerca de 200 pessoas, possui acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, toboágua e até uma jacuzzi, que deve ser contratada à parte. O passeio conta com almoço (bebidas não inclusas) e uma parada na Ilha da Fantasia, um banco de areia paradisíaco localizado no centro do lago azul. Para reservas, acesse aqui.

A Vinícola Terranova (foto/Paula Theotonio)

O Dia do Vinho Brasileiro

Após promulgação de Lei estadual em 2003, o Rio Grande do Sul passou a celebrar o Dia do Vinho no primeiro domingo de junho de cada ano. Em 2010, surgiu a ideia para realizar um evento que contribuísse com a promoção dos destinos turísticos sul-rio-grandenses. O evento, que começou com uma semana e restrito a poucos produtores, em 2019 chega a 15 dias agregando Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia e São Paulo; e passando a denominar-se Dia do Vinho Brasileiro.

O presidente do Ibravin, Oscar Ló, acredita que a série de ações empreendidas ao longo desta última década acabou incentivando à realização de eventos pelas prefeituras e associações, que acabam complementando as atrações no período.

“Iniciamos com descontos em produtos até chegarmos ao desenvolvimento de atrações específicas para o Dia do Vinho. Em 2019, podemos brindar à chegada de novos roteiros e a consolidação de regiões já conhecidas. Todo esse movimento é importante para ampliarmos a cultura do vinho no país e a promoção do turismo de experiência”, sinaliza o dirigente.

Para mais informações sobre a programação nos demais estados, acesse aqui.