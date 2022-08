Viola Davis interpretará vilã em novo filme de Jogos Vorazes

A atriz Viola Davis foi anunciada nesta segunda-feira (15) como a vilã do novo filme de Jogos Vorazes: a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A ganhadora de Oscar interpretará a doutora Volumnia Gaul.

A americana comemorou o anúncio: “feliz por poder fazer parte deste universo”. O filme está previsto para estrear em novembro de 2023.

A história é inspirada no livro de Suzanne Collins e acontece cerca de 60 anos antes dos filmes já lançados. O enredo conta o início da jornada de Coriolanus Snow, com 18 anos. A personagem de Davis é responsável pela produção da 10ª edição dos Jogos Vorazes, e usará o jovem estudante no projeto.

Na época, Snow passava por uma situação financeira complicada e se candidata para ser mentor dos tributos dos distritos que disputarão os Jogos.

“Dentro da arena, será uma luta até a morte. Fora da arena, Coriolanus começa a sentir por seu tributo condenado… e deve pesar sua necessidade de seguir as regras contra seu desejo de sobreviver, não importa o que aconteça”, é o que diz a sinopse oficial do livro.

O ator Tom Blyth interpretará Snow no filme, enquanto Rachel Zegler será Lucy Gray Baird, a tributo designada ao protagonista.

O elenco conta com Tom Blyth como Snow, Rachel Zegler como Lucy Gray Baird, Peter Dinklage (Game of Thrones), que dará vida a Casca Highbottom; Jason Schwartzman (Rushmore), que será Lucky Flickerman; Hunter Schafer (Euphoria), que fará a personagem Tigris; e Josh Andrés Rivera (Amor, Sublime Amor), como Sejanus Plinth.