Viola Davis lidera gangue de mulheres no ótimo suspense 'As Viúvas'

Cinco anos depois do oscarizado e marcante 12 Anos de Escravidão, o diretor de cinema britânico Steve McQueen, 49, retorna com o longa-metragem As Viúvas (Widows), que conta a história de quatro mulheres às voltas com dívidas deixadas pelas atividades criminosas dos seus falecidos maridos.

Viola Davis e Liam Neeson: amor inter-racial e tensão no filme 'As Viúvas', baseado em série de tevê dos anos 1980 (Foto/Divulgação)

Para isso, o quarteto - interpretado por Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo - vai ter de realizar a segunda parte do assalto que os seus maridos fizeram e, assim, escapar da ira de perigosos traficantes.

A premiadíssima Viola Davis (Um Limite Entre Nós, Histórias Cruzadas) vive Veronica, mulher da classe alta que, depois de perder o marido (Liam Neeson), se aproxima das viúvas restantes e acaba tornando-se a líder desse grupo de mulheres, forçadas a formar uma gangue para cumprir a missão que os maridos deixaram incompleta.

Viola Davis, que brilha também na televisão como a implacável Annalise Keating da série How to Get Away with Murder, mostra mais uma faceta da sua versatilidade como atriz.

A elegante Veronica não é apenas uma personagem pronta para a ação em As Viúvas: ela tem uma longa e dolorosa história de luto - e que tem a ver com a tensão racial americana.

Uma dor camuflada pela frieza com que ela conduz as ações da gangue de mulheres em um ambiente de corrupção, crime e jogo de interesse entre brancos, negros, latinos, políticos e pastores protestantes.

Sem maniqueísmos - Embora aceitando a lógica dos gêneros, As Viúvas não se encaixa nas normas correntes e narrativas de um thriller, onde uma ação gera outra ação, de algum modo multiplicando a tensão da primeira - e isso tem tudo a ver com a sólida filmografia de Steve McQueen.

O sensacional plano de abertura do filme, com Viola Davis e Liam Neeson na cama, mostra de cara que Steve McQueen está longe de ser um cineasta comum: preto/branco, homem/mulher, boca/boca, tudo faz contraste, tudo se liga, se contamina, enquanto o romance inter-racial deles se contrapõe com um tiroteio violento e estridente.

Com um elenco no qual também brilham Colin Farrell, Daniel Kaluuya e Robert Duvall, e baseado na série homônima de TV dos anos 1980, As Viúvas é um filme sobre como o mundo real se estilhaça (por vezes, em explosões físicas), colocando no mesmo plano os enigmas da intimidade e os golpes da cena política, o poder do dinheiro e a sedução da riqueza acima das questões morais. Tudo é humano, demasiadamente humano.

COTAÇÃO: ÓTIMO

