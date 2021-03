Viola Davis se torna a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar

A atriz americana Viola Davis, 55, se tornou nesta segunda-feira (15) a atriz negra com o maior número de indicações ao Oscar. O número, no entanto, revela uma baixa diversidade racial no principal prêmio de cinema do mundo. Em 2021, a artista concorre agora ao troféu de melhor atriz por A Voz Suprema do Blues, de George C. Wolfe, e passa a ter quatro indicações ao prêmio ao longo de sua carreira.

Davis já concorreu a melhor atriz por Histórias Cruzadas (2012) e a melhor atriz coadjuvante por Dúvida (2009), além de Um Limite Entre Nós (2017). "É um reflexo das oportunidades", disse Davis em entrevista recente à revista Variety. "Ser uma atriz negra é como ter um corpo fabuloso, mas não ter as roupas certas para o exibir," completou.

Chadwick Boseman recebeu indicação póstuma por A Voz Suprema do Blues (divulgação/Netflix)

Criticada diversas vezes pela baixa diversidade racial, a Academia do Oscar adotou no ano passado uma nova política de indicação. Em nota, o grupo afirmou que as produções que quiserem concorrer ao prêmio de melhor filme deverão abraçar a diversidade dentro e fora dos sets de produção. A decisão passa a valer a partir da 96ª edição, que ocorrerá em 2024.