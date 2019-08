Viola Davis vai produzir versão adaptada de 'O Beijo no Asfalto', de Nelson Rodrigues

A peça O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, vai ter uma versão adaptada produzida por uma parceria do casal de atores Viola Davis e Julius Tennon, através da JuVee Productions, nos Estados Unidos. O projeto também está sendo produzido pela Wise Entertainment, co-fundada pelo neto de Rodrigues, Mauricio Mota.

A notícia foi compartilhada pela atriz em suas redes sociais nessa quinta-feira (8). Em entrevista ao site Deadline, Julius contou que está empolgado com a produção. “Quando Mauricio e Katie conversaram comigo sobre essa colaboração especial de seu avô, fiquei emocionado. Temos objetivos semelhantes e nossas vozes coletivas ressoam no espírito do tempo e em todo o mundo no que se refere à narração narrativa com pessoas de cor”, disse.

"Eu compartilhei isso com Viola e ela está tão empolgada quanto eu. Então, nós, coletivamente, como equipe, estamos avançando e servindo o melhor que é Nelson Rodrigues”, completou.

A Wise Entertainment e a JuVee Productions estão planejando uma temporada em Los Angeles e na Broadway para a peça e estão à disposição dos roteiristas e diretores para fazer também a adaptação para o cinema ou TV.

O Beijo no Asfalto conta a história de um bancário que tenta socorrer um homem que é atropelado, mas não consegue. Em seus braços, ele realiza o último pedido da vítima e lhe dá um beijo na boca. A cena é fotografada por um repórter, e o ato ganha repercussão na sociedade.