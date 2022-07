Violência cruel que preocupa o mundo

Não podemos considerar os fatos que aconteceram durante a semana como normais. Fora do Brasil foram, ao menos, três atentados com vítimas fatais. No país, dois episódios que ligam um alerta quando se pensa nas eleições do mês de outubro.

No domingo (3), um homem abriu fogo dentro do um shopping em Copenhagen, na Dinamarca, deixando três mortos e quatro feridos. A princípio, segundo a polícia dinamarquesa, não se trata de um ataque com motivações terroristas, mas sim de um homem de 22 anos com problemas de saúde mental.



No dia seguinte, nos Estados Unidos, um atirador disparou a esmo contra a população que assistia os desfiles do 4 de Julho, data da Independência dos Estados Unidos, em Highland Park, próximo a Chicago.

Sete pessoas morreram e pelo menos 26 ficaram feridas. O autor, um jovem de 22 anos, planejou o ataque durante semanas e não escolheu um alvo específico.



Na manhã de sexta (8), no Japão, o ex-primeiro-ministro do país, Shinzo Abe, foi assassinado enquanto discursa na cidade de Nara, no território japonês.



No Brasil, as duas situações ocorreram no mesmo dia, a quinta-feira (7). Em Brasília, o juiz Renato Borelli, que mandou prender o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, teve o carro atacado logo após deixar sua residência. O veículo do magistrado foi atingido por fezes de animais, ovos e terra. Ele não feriu e os responsáveis fugiram.



No Rio de Janeiro, pouco antes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursar, uma bomba com fezes explodiu no meio do público. O autor foi preso pela Polícia Militar e indiciado por crime de explosão.

Vale lembrar ainda que há uma guerra em andamento entre Rússia e Ucrânia. O sonho da paz não deveria ser tão distante.

Dor de cabeça: preço do leite dispara em Salvador

O leite, item básico da alimentação, ficou 21,14% mais caro no último ano em Salvador e Região Metropolitana. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e foi reforçado por outra pesquisa do Dieese, divulgada na quarta-feira (6). A queda na produção, motivada pela entressafra e o aumento dos custos, é apontada como a responsável por esse resultado. Segundo o IBGE, o queijo teve alta de 31,64% nos últimos 12 meses, a manteiga subiu 20,20%, e iogurtes e bebidas lácteas ficaram 20,49% mais caros.

A volta da Micareta de Feira

Após dois anos de suspensão em função da pandemia, a Micareta de Feira de Santana está confirmada para acontecer no próximo mês de setembro, segundo anúncio do prefeito Colbert Martins. Segundo o secretário da Cultura, Esporte e Lazer do município, Jairo Carneiro Filho, serão quatro dias de festa, entre 15 e 18 de setembro. A micareta de Feira, patrimônio cultural imaterial do município, acontece desde 1937 e, com mais de 80 anos de história, só não foi realizada duas vezes antes da pandemia: durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e com o golpe militar em 1964.

PEC a jato

Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira (7) o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que traz uma série de benefícios sociais que vão valer somente para esse ano, às vésperas das eleições. Foram 36 votos a favor e 1 contra. A chamada PEC Kamikaze aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale-Gás e cria um abono para caminhoneiros, entre outras medidas. Todos os benefícios só vão até dezembro desse ano.

No entanto, mesmo passando por uma sessão de apenas um minuto no plenário, a PEC não foi aprovada. Por conta do baixo quórum, O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), adiou para a próxima terça-feira (12) a votação final do projeto. Na votação de um requerimento de encerramento, a base do governo conseguiu apenas 303 votos. São necessários 308 para aprovar uma PEC. Por isso, Lira adiou a votação final.

5G estreia no Brasil

O sinal de 5G puro (sem interferência de outras frequências) estreou no Brasil na quarta-feira (5). A primeira cidade a oferecer o sinal foi Brasília. Próxima geração da internet móvel, a tecnologia 5G pura oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as próximas cidades a receber o sinal 5G puro serão Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, mas as datas ainda não estão previstas. A agência prevê que, até 29 de setembro, todas as capitais deverão contar com a tecnologia.

