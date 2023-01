Virada Salvador: baianos abrem 2023 ‘extravasando’ sob comando de Claudia Leitte

Os baianos que foram à Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, na noite deste sábado (31) começaram o ano ‘extravasando’, sob o comando da cantora Claudia Leitte. Ela, que apareceu de um elevado com um vestido nas cores amarelo, laranja e rosa, fez um percurso por entre as grades de proteção até o palco.

Antes da contagem regressiva — sucedida por 15 minutos de queima de fogos —, deu tempo de ‘Claudinha’ embalar a galera com outras três músicas: ‘Saudade’, ‘Dekolê’ e ‘Fulano in Sala’. Contagem essa, aliás, que teve um gostinho especial para a carioca radicada na Bahia, já que foi sua primeira no Festival Virada Salvador, que costuma ter Ivete Sangalo ä frente na passagem do ano.

“Eu me sinto muito honrada de representar minha gente num momento que, pra mim, é tão especial: são 20 anos de carreira”, disse Claudia Leitte, que recebeu a aprovação do público. “[Gostei] Com certeza. Muito animada. Melhor escolha!”, enfatizou a atendente comercial Karine Dias, de 23 anos, que veio de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, para acompanhar o festival com os amigos pela primeira vez.

Passar a virada na Arena Daniela Mercury também foi uma boa oportunidade para reunir a família, como fez a cozinheira Janeci Santana, 48, que levou até a vizinha. “Tá lindo, lindo, lindo o palco! Eu amei!”, rasgou elogios. “É a primeira vez, e eu quero vir de volta”, já se planejava Janeci, que desejou saúde ‘pra todo mundo’ em 2023.

Além de saúde, paz e felicidade estiveram na listinha de desejos do casal Rodolfo Cardoso e Rodrigo Cândido, 32, que, como tantos outros pares, celebraram o momento com um beijo de novela. “O ano novo começou agora, com a melhor energia possível. Salvador ‘entrega’ tudo!”, exaltou Rodolfo.

Balanço

Até o terceiro dia do Festival Virada Salvador, cerca de 750 mil pessoas passaram pela Arena Daniela Mercury, tendo sido esse último o de maior público, superior a 300 mil. Os balanços são divulgados às 10h do dia seguinte. O evento chega ao fim neste domingo (1º).