Virada Salvador terá shows de Alok, Ivete, Claudia Leitte e Leo Santana

Alok será uma das atrações do Festival Virada 2023, que volta a acontecer depois de dois anos, por conta da pandemia. O evento será no mesmo formato das edições anteriores, na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, entre 28 de dezembro e 1º de janeiro.

Além de Alok, o Virada Salvador contará, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, com shows de Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Leo Santana e Thiago Aquino. A grade completa será divulgada nesta quinta-feira, 15 de setembro, em coletiva de imprensa comandada por Bruno Reis.

Na ocasião, o prefeito também apresentará detalhes da I Expo Carnaval Brazil, feira de experiências relacionada ao universo da folia que acontecerá em outubro, no Centro de Convenções.

A Expo Carnaval será realizada pela Zum Brazil Eventos em parceria com a IESSI Music Entertainment e com apoio da Prefeitura Municial de Salvador.