Virada Sustentável começa nesta quinta; confira o que fazer no festival

Ela voltou. Após a primeira edição, há dois anos, a Virada Sustentável, maior festival de cultura, mobilização e educação para a sustentabilidade está de volta a Salvador. A abertura oficial foi na manhã desta quinta-feira (29), no Centro Cultural da Barroquinha.

Esta edição do evento, que vai até o dia 2, conta com 56 projetos, divididos em 35 espaços e responsáveis por realizar 200 atividades de educação, arte e cultura por toda a cidade, durante quatro dias seguidos de programação.

Segundo Alice Barreto, o grande objetivo da Virada é realizar uma produção que mostre para Salvador os projetos que existem e resistem no cotidiano da cidade impactando diretamente a vida das pessoas que moram em suas comunidades. Nesse sentido que nasceu o tema: "Salvador com.porta.mental: OrganiCidade e SubjetivAção".

"A Virada é feita por pessoas que existem na cidade. O que a gente fez enquanto equipe gestora foi articular, mobilizar e mapear iniciativas que já existem. A programação tem poucos projetos inéditos, mas a grande maioria são projetos que já existem na cidade e geram impacto em seus territórios", explica Alice, que é uma das organizadoras.

Além de Alice Barreto, que também conduz o Movimento Salvador Meu Amor, o lançamento contou com a participação de André Fraga, secretário da Cidade Sustentável e Inovação; André Palhano, idealizador da Virada Sustentável; Milton Pradines, gerente de Relações Institucionais da Braskem; e Frederico Lacerda, coordenador do Escritório de Projetos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) em Salvador.

Para Fraga, a realização da Virada só é possível por conta de uma união entre iniciativa privada, sociedade civil e poder público: todas as três instâncias estavam devidamente representadas durante a abertura, que ainda contou com uma apresentação do Projeto Axé. Meninos e meninas do grupo fizeram uma roda de capoeira que acabou em samba de roda.

“Essa é a segunda Virada. Em 2016, fizemos muita coisa e mobilizou muito. Mas, neste ano, está ainda maior e mais distribuídas as apresentações, organizações. Está um evento mais estruturado e democrático. Teremos desde grandes shows no Parque da Cidade até pequenas atividades para 30 ou 40 pessoas”, aponta o secretário.

Além do apoio na realização da Virada, a Prefeitura estará presente no festival através de iniciativas dentro do próprio calendário do evento.

É o caso da Exposição de Projetos do Parque Social, que conta com o Sarau Cultural Comunidade Empreende Nordeste de Amaralina. O evento acontece às 8h30 desta sexta-feira no Parque da Cidade.

Ao longo de 4 meses, jovens de comunidades nos bairros da Federação, Mata Escura e São Caetano tiveram acesso a 128 horas de capacitação que foi dividida entre teoria e prática por meio de módulos, bate-papos, oficinas e ações multiplicadoras, que abrangeram temas como: crise ambiental, qualidade de vida nas cidades, empreendedorismo social, educação ambiental e impactos na comunidade, consumo consciente, conservação ambiental e ressignificação de resíduos sólidos, culminando na elaboração de um projeto sustentável com foco na realidade local.

Agora é a hora de mostrar o resultado de tudo que foi aprendido.

Segundo a organização do evento, a expectativa é que cerca de 30 mil pessoas participem das atividades da Virada. O maior público deve ficar por conta dos shows que acontecem no Parque da Cidade durante o final de semana.

No sábado, as atrações são Pedro Pondé, Tássia Reis e Zuhri. Já no domingo, quem manda o palco é Larissa Luz, O Quadro e ÀTTØØXXÁ.

CLIQUE AQUI E CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO

Quem não tiver pique para ir aos shows, pode participar de atividades menos agitadas como debates, rodas de conversa, performances artísticas, exibição de filmes e exposição fotográfica. As atividades acontecem na Cidade Baixa, Cidade Alta, Centro e Miolo da cidade.

Entre performances artísticas, apresentações de dança e teatro, contação de estórias, mutirões de grafite, recitais poéticos, atividades de yoga e meditação, e feiras de arte, a população soteropolitana pode se divertir, informar e aprender, sem pagar nada.

Segundo os organizadores, a proposta é discutir sobre modos de fazer e existir que caminhem na direção da sustentabilidade.

O compromisso com o meio ambiente e a economia criativa está diretamente ligado à política de muitas empresas. Esse é o caso da Braskem, uma das patrocinadoras da Virada Sustentável, conforme explica Milton Pradines.

O gerente de relações institucionais da empresa explica que é preciso apoiar iniciativas que façam todos esses ideais para entrar em diálogo com a população.

O CORREIO separou uma lista com dez atividades interessantes para conferir e realizar durante a Virada Sustentável. Confira:

- 30/11

1. O quê: Oficina de berimbau com material reciclável | Onde: Centro Cultural Que Ladeira É Essa? - Ladeira da Preguiça | Horário: 10h e 17h

2. O quê: Oficinas (Plantio, Compostagem, Culinária, Samba de Roda, Capoeira, Contação de História, Bijuteria e Cerâmica) | Onde: Escola Municipal Fernando Presidio - Tubarão | Horário: 14h

3. O quê: Oficina-Ação LAVAGEM | Onde: Centro Cultural Casa da Música - Itapuã | Horário: 14h

4. O quê: Oficina de modelagem básica e impressão 3D | Onde: ACBEU BARRA - Avenida Centenário | Horario: 15h15

- 01/11

5. O quê: Aula de Yoga e Bate Papo Sobre Permacultura Urbana | Onde: Espaço Co-Working | Horário: 7h

6. O quê: Um Rolé pelo Subúrbio | Onde: Terminal da Calçada | Horário: 8h

7. O quê: Oficina de ritmos e pandeiros | Onde: Centro Cultural Edson Souto - Fazenda Grande II | Horário: 8h

8. O quê: Dança Materna com Bebês | Onde: Parque da Cidade | Horário: 16h

9. O quê: 3º Round - Circuito de Rima Improvisada | Onde: Largo Quincas Berro D´Água - Pelourinho | Horário: 19h

- 02/11

O quê: Oficina de Percussão | Onde: Praia do Museu de Arte Moderna (MAM) - Av. Contorno | Horário: 9h30

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.