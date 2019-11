Virada Sustentável tem 300 atividades gratuitas em 50 espaços

Resumir a Virada Sustentável é difícil, afinal cerca de 300 atividades gratuitas vão ocupar aproximadamente 50 espaços de Salvador, deesta sexta-feira (8) a domingo (10). Apresentações de música, teatro, dança, oficinas, lançamento de livro, exibição de filme e bate-papos fazem parte da programação que tem abertura abertura nesta sexta, às 9h30, no Teatro Vila Velha.

“Somos malucos, né? (risos) Alguns nos chamam de sonhadores e outros de loucos. Acho que é uma coisa e outra”, brinca a gestora e curadora do festival, Alice Barreto, 37 anos, sobre a extensa programação. Com o tema O Centro Pulsa - A Vida em Movimentos, a terceira edição do evento reforça a descentralização cultural da cidade e conta com destaques como os cantores Saulo, DJonga e Josyara, e a maratona cultural MóViSu, no Nordeste de Amaralina. Confira alguns destaques.

Djonga (Divulgação)

Largo do Pelourinho

O rapper mineiro Djonga, um dos mais influentes da cena nacional, faz show com repertório do disco ‘Ladrão’, lançado esse ano. Racismo, crise política e negritude estão nas letras e no discurso contundente do artista, que se apresenta domingo (10), às 20h50, no Largo do Pelourinho.

Outros eventos

Sábado (8): O público confere show da cantora Nara Couto, às 19h, e da Band’Aiyê, banda do bloco afro Ilê Aiyê, que se apresenta às 21h

Domingo (10): O grupo Ministério Público Sistema de Som faz a trilha do evento, a partir das 16h, e quem entra em cena logo depois é a Orquestra de Reggae de Cachoeira, que se apresenta com o projeto eletrônico Freelinon, com participação da trombonista argentina Pali e da cantora nigeriana Owkei Odili. Xarope MC faz o som a partir das 19h30.

Saulo (Divulgação)

Parque da Cidade

No clima dos shows que acontecem aos domingos, no Parque da Cidade, o cantor Saulo Fernandes se apresenta no Anfiteatro Dorival Caymmi, a partir das 10h. O repertório do artista, que tem quase 20 anos de carreira, passeia por músicas dos grupos por onde passou, como a Banda Eva, e trabalhos solo, como o álbum ‘O Azul e o Sol’, lançado em 2017.

Outros eventos

Sexta (8): O coletivo de professores YogaBahia realiza uma oficina de Yoga, às 8h

Sábado (9): A grafiteira e muralista Tiana Lago faz uma oficina de grafitti, às 8h, a Biblioteca Móvel oferece seu acervo, às 9h, e o Circolando faz oficina de brincadeira, às 9h

Domingo (10): O dia começa com uma oficina de saúde e bem-estar, às 9h, e depois do show de Saulo quem se apresenta é o grupo Flor de Imbuia Forró de Rabeca, às 12h, e o trio ABC do Samba, às 16h.

MóViSu (Foto: Mateus Leite/Divulgação)

Nordeste de Amaralina

Evento organizado pelo coletivo TrapFunk&Alivio, o MóViSu promove uma maratona artística no fim de linha do Nordeste de Amaralina. A programação acontece no sábado (9), das 17h30 à 0h30, e conta com apresentação de artistas como Mr. Armeng, Nikima, Pivoman, Vinni Playboy, Nêssa e Yan Cloud.

Outros eventos

Sábado (9): Projeção de fotos do artista visual Max Fonseca, integrante da exposição coletiva e do Catálogo do Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger, com Menção Honrosa na categoria Ancestralidade e Representação, pela série fotográfica A Sobrevivência dos Vagalumes

Sábado (9): Festa Pão com Ovo Evento reúne apenas artistas negros com as drag queens Moss, Paulilo Paredão e Sasha Hells, e DJ Malayka SN, na Casa Charriot, das 22h à 0h.

Josyara (Foto: Julia Rodrigues/Divulgação)

Santo Antônio Além do Carmo

A cantora baiana Josyara apresenta show voz e violão com repertório baseado no elogiado disco ‘Mansa Fúria’, lançado no ano passado. A apresentação acontece sexta (8) no Oliveiras, espaço localizado na Rua Direita do Santô Antônio, e marca o encontro ‘AfeterRadioca’, que acontece depois da participação da artista no Festival Radioca, no Teatro Senac Pelourinho. A discotecagem é do DJ Pivoman.

Outros eventos

Domingo (10): a partir das 9h, a programação oferece aulas gratuitas para mulheres negras, no projeto Preta, Vem de Bike; além de oficina de bike polo, que adapta o jogo do polo equestre; e oficina de Freestyle. Todas as atividades acontecem no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, com o coletivo La Frida Bike.

Feira da Sé (Foto: Roberto Benevides/Divulgação)

Feiras

A Feira da Sé acontece sábado (9), das 9h às 18h, na Praça da Sé, com artesanato, antiguidade, moda, gastronomia, artes visuais e atrações musicais, a exemplo do grupo Vitrola Baiana. O evento idealizadao pelo Instituto ACM, que já realizou dez edições, reúne cerca de 80 expositores.

Outros eventos

Feira da Cidade: Evento acontece no Parque da Cidade, sábado e domingo, das 11h às 20h, com gastronomia, arte, brechó, feira literária, jogos de tabuleiro e plantio.

Feira Vegana Salvador: Ocupa o Passeio Público no sábado, das 9h às 17h, com alimentação, cosméticos e acessórios sem origem animal

Exposição Catadoras de Luxo (Foto: Paul Donnelly/Divulgação)

Exposições

O Projeto Catadoras de Luxo: Heroínas (In)visíveis mostra catadoras de lixo fotografadas em seu ambiente de trabalho e, em seguida, em locais de Salvador escolhidos por elas, após passarem por produção. O projeto, que busca resgatar a autoestima e dar visibilidade, pode ser visto no Palacete das Artes, de sexta (8) a domingo (10), das 13h às 19h.

Outros eventos

O Preço do Sorriso: Mostra reúne peças em cerâmica, modeladas na figura do palhaço, que refletem sobre o coti- diano das pessoas e o circo da vida. Visitação no Palacete das Artes, de sexta (8) a domingo (10), 13h às 18h

Exus: Exposição reúne esculturas de cabeças de Exus feitas por Jayme Fygura e fotografias de Marisa Vianna. Visitação Museu de Arte da Bahia, de sexta (8) a domingo, 14h às 18h.

Bacurau (Divulgação)

Cinema

Vencedor do Prêmio do Júri no festival internacional de Cannes (França), o filme ‘Bacurau’ terá exibição gratuita na SaladeArte Cinema do Museu, sexta (8), às 20h30. A retirada dos ingressos acontece com 2h de antecedência, na bilheteria. Com Sônia Braga e Luciana Souza no elenco, o filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles retrata um povoado do sertão onde assassinatos passam a acontecer.

Outros eventos

Sexta (8): às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha, tem exibição do curta Eu Nem Sei do Que Seria Capaz, sobre o machismo nas relações homoafetivas.

Sábado (9): às 18h, na Praça Lord Cochrane, Federação, tem exibição do filme Rebento, eleito Melhor Roteiro na Mostra Itinerante de Cinema Negro - Mohamed Bamba 2019

Pele Negra, Máscaras Brancas (Foto: Adeloya Magnoni/Divulgação)

Goethe Institut - Icba

O espetáculo ‘Pele Negra, Máscaras Brancas’ acontece domingo (10), às 18h, no espaço localizado no Corredor da Vitória. Dirigida por Onisajé, a Cia de Teatro da Universidade Federal da Bahia interpreta adaptação feita por Aldri Anunciação para a obra homônima do psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon (1925-1961).

Outros eventos

Sábado (9): A programação começa com um brechó e dois simpósios, a partir das 9h: um sobre a crise socioambiental de 2019 e outro sobre a educação ambiental marinha.

Domingo (10): às 16h30, tem apresentação de dança de Inn Poesia, com o espetáculo Pra Onde Aponto Ainda Não Tem Nome, e apresentação do grupo Os Tambores de Aruanda, às 17h.

Sorvete Intergalatico (Foto: Naty Pinheiro/Divulgação)

Passeio Público

A Trupe RAIS (Repensando Alternativas Inspirando Soluções) apresenta o espetáculo ‘O Sorvete Intergalático’, com cenário, figurino e instrumentos musicais feitos com lixo. No domingo (10), às 10h, a trupe mostra como Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos, a partir da história de palhaços viajantes que descem na terra com questionamentos sobre o que está acontecendo com o Meio Ambiente do Planeta.

Outros eventos

Sábado (9): Tem massagem relaxante e reiki, às 8h, meditação, às 10h, e contação de histórias, às 12h, com a atriz Cássia Vale, do Bando de Teatro Olodum Domingo (10): às 10h, tem exposição da literatura negra infantil, seguida de oficina de turbante, no projeto Infância Ancestral; oficina de boiada, às 14h40; e de brincadeiras, 15h.

Lalá Casa de Arte

O artista visual Renan Soares realiza uma oficina de máscaras sábado (9), às 12h, no Lalá espaço cultural, localizado no Rio Vermelho. O artista trabalha com diferentes linguagens, como ilustração, artes plásticas, audiovisual, performance e ceno- grafia, utilizando dispositivos que permeiam o campo da infância como máscaras, fantasias, brinquedos e jogos. Suas propostas evocam as narrativas mitológicas e ritualísticas.

Outros eventos

Domingo (10): das 10h às 13h, acontece o Projeto Colagem, de investigações sobre a criação artística, o corpo e os espaços a partir da produção de másca- ras. A partir da interação de experiências entre os participantes, o processo utiliza retratos e autorretratos feitos em fotografia, desenho, pintura e colagem para proporcionar reflexões a respeito de si e dos outros.

Programação completa da Virada Sustentável 2019: Clique aqui.