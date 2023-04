Virginia dá avião de presente para Zé Felipe: 'dá para levar a família toda'

Prestes a completar 25 anos, o cantor Zé Felipe compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), o presente que recebeu da sua esposa Virginia Fonseca: um avião.

O aniversário do sertanejo é só na sexta (21), mas o presente foi adiantado. "Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo", escreveu na publicação.

A aeronave conta ainda com um desenhos na lateral que representa a Zé Felipe, Virginia e os filhos.

Nos comentários, alguns famosos brincaram sobre a "simplicidade" do presente. "Só uma lembrancinha pra não passar em branco", comentou Whindersson Nunes. " Virgínia, muito obrigado... minha neni, Lore Improta, estava sem saber o que me presentear no meu niver", escreveu Leo Santana.