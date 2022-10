Virginia Fonseca é acusada de copiar Kylie Jenner; entenda

Logo após o nascimento da segunda filha com Zé Felipe, Virgínia Fonseca lançou uma marca de produtos para bebês. Os internautas se surpreenderam não só com a rapidez para a influencer monetizar o engajamento, como também com a semelhança entre a nova marca e a linha de produtos lançada por Kylie Jenner.

Alguns apontam que os logos, as paletas de cores, o feed da página, a estratégia de marketing e até as roupas das bebês são parecidos.

virgínia: fez o trabalho? posso copiar?

kylie: podeee, só não faz igual



o trabalho: pic.twitter.com/FUDWJG7J0k — ‏ٰ (@outkylie) October 24, 2022

Outros acreditam que a semelhança seja uma estratégia de marketing. "Isso é muito jogada de marketing, agora todo mundo vai ficar postando que a marca na Virgínia tá muito parecida com a da Kylie, geral entrando no insta pra ver, geral comentando em todas as redes sociais e aí o engajamento da gata só vai aumentando", comentou uma.

A marca de Kylie foi lançada em 2021. Já Virgínia Fonseca acabou de divulgar o lançamento dos primeiros produtos da linha infantil.