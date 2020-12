Virna x Mackenzie: especialistas de jiu-jitsu duelam no UFC 256

A baiana Virna Jandibora é uma das atrações do UFC 256, que será realizado neste sábado (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela enfrenta a americana Mackenzie Dern em combate válido pelo peso-palha. O confronto põe frente a frente duas lutadoras especialistas no jiu-jitsu, o que tende a levar a luta para o chão. Mas Virna garante que treinou "bastante a luta em pé". Confira a entrevista com ela:

Virna, tanto você quanto Mackenzie Dern são especialistas no jiu-jitsu. Acredita que isso deixa a luta mais equilibrada pelo fato das duas buscarem estratégias similares? E completando: em que ponto você acredita que pode surpreender a adversária?

Na verdade, eu acho que apesar de termos estilos parecidos, temos jogos diferentes dentro do próprio jiu-jitsu e acho que isso faz a diferença. Vamos conferir no sábado. Eu treinei bastante a luta em pé, tentei estudar todas as possibilidades dentro da luta pra me sentir à vontade em qualquer cenário.

O fato de ter vencido suas últimas lutas te dá mais confiança? Isso ajuda a embalar?

Com certeza. A vitória sempre te embala, te deixa mais confortável. Eu estou indo para a minha quarta luta no UFC. Estou mais adaptada, mais à vontade. É um fator positivo.

E caso vença, você pode passar a integrar o top 10 da categoria. Qual a importância desse status para você?

É fundamental. Na verdade eu nunca escondi minha ambição. Fui campeã no Invicta FC e pretendo ser campeã também no UFC, demore o tempo que demorar. Acho que essa vitória é mais um passo para isso. Um passo de cada vez e a gente chega lá.

Além de você, que nasceu em Serrinha, uma outra baiana vem brilhando no octógono, que é Amanda Nunes, atualmente um expoente da modalidade. O sucesso de uma baiana/brasileira serve de referência para você? E qual a importância de ter figuras femininas representando a Bahia num evento como o UFC?

Nossa, isso é incrível. Amanda é uma inspiração, a melhor de todos os tempos. Acho que essa representação baiana é algo que eu também tenho procurado fazer, representar nossa ancestralidade de forma genuína.

A pandemia mudou algo em seus hábitos de treinamento e de preparação com todos esses protocolos?

Nesse meu último camp a gente conseguiu fazer um camp com mais pessoas. Para a luta contra a Felice (Herrig), eu precisei fazer um camp muito restrito porque as academias estavam fechadas. Dessa vez fizemos com mais pessoas, tentando nos manter seguros e saudáveis.





UFC 256 - card de lutas

Card principal:

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-leve: Tony Ferguson x Charles do Bronx

Peso-palha: Mackenzie Dern x Virna Jandiroba

Peso-médio: Kevin Holland x Ronaldo Jacaré

Peso-pesado: Junior Cigano x Ciryl Gané

Card preliminar:

Peso-pena: Cub Swanson x Daniel Pineda

Peso-leve: Renato Moicano x Rafael Fiziev

Peso-pena: Billy Quarantillo x Gavin Tucker

Peso-palha: Tecia Torres x Sam Hughes

Peso-pena: Chase Hooper x Peter Barrett