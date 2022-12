Virtuoses da guitarra se reúnem para o Festival GuitarraSSA

Acontece de hoje (8) até sábado (10) o GuitarraSSA - Festival Internacional da Guitarra Elétrica, que reúne alguns dos mais importantes representantes do mundo das guitarras na atualidade. Entre elas, três mulheres guitarristas: a virtuose italiana Eleonora Strino, a paulista Lari Basilio, que vive nos EUA e toca com grandes nomes da música americana, e a baiana Jéssica Kaline, que é uma das curadoras da festa.

O evento realiza oito shows com guitarristas de fora do Brasil e brasileiros de renome internacional, masterclasses com o espanhol Pedro Andrea e a italiana Eleonora Strino, e três aulas show sobre a História da Guitarra Baiana, ministradas por Aroldo Macêdo, do Trio Elétrico Armandinho Dodô & Osmar.

Confira a programação do GuitarraSSA:

08/12 (quinta), às 15h - Eleonora Strino, guitarrista italiana, na Escola de Música da UFBA – Inscrições : https://bit.ly/MasterclasesGuitarraSSA.

10/12 (sábado), às 15h - Pedro Andrea, guitarrista espanhol, no Cine MAM – Inscrições: https://bit.ly/MasterclasesGuitarraSSA.

Shows:

09/12 (sexta), a partir das 18h, no MAM Bahia: com Mou Brasil (BA), Bernardo Ramos (RJ), Pedro Martins ( DF) e Eleonora Strino (Itália)

10/12 (sábado), a partir das 18h, no MAM Bahia: com Jessica Kaline (BA), Lari Basilio (SP), Pedro Andrea (Espanha), Manoel Cordeiro (PA), com participação de Roberto Barreto do BaianaSystem (BA)

Ingressos: R$ 40 / R$ 20 (1 dia) e R$ 60 / R$ 30 (2 dias), à venda no www.ingressolive.com