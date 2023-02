Virtus: atualizado, sedã da Volkswagen fica mais sofisticado

Apesar da ascensão dos SUVs, o mercado de sedãs continua forte no Brasil. A Volkswagen, que tem tradição nessa categoria, vai focar seus esforços no Virtus. As cinco versões do veículo têm agora uma missão mais abrangente do que quando o veículo chegou ao mercado, em 2018. Com exceção do Jetta GLI, que ocupa o papel de carro esportivo, o Virtus é o único sedã que a empresa oferece no país.

Com exterior atualizado, principalmente na dianteira, o modelo produzido em São Paulo ficou mais sofisticado no interior e tem agora motores turbo. A opção mais acessível é a TSI com transmissão automática, que custa R$ 103.990. A mesma versão com transmissão automática fica R$ 9 mil mais cara, e a explicação para essa diferença vai além do câmbio: todas as versões automáticas contam com piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência.

Confira a avaliação em vídeo do Virtus 2023

Essas duas configurações iniciais utilizam o motor 1 litro turbo calibrado para entregar 109 cv de potência com gasolina e 116 cv com etanol, resultado sempre obtido aos 5 mil giros. O torque máximo de 16,8 kgfm é entregue entre 1.750 e 4.250 rpm. A transmissão é manual de cinco marchas ou automática, de seis. Para essas versões, os freios traseiros utilizam um sistema a tambor.

Por R$ 121.990 a VW entrega a versão Comfortline e, por R$ 130.030, a Highline. Ambas saem de fábrica exclusivamente com transmissão automática e com o propulsor 1 litro turbo calibrado para entregar 116 cv com gasolina e 128 cv com etanol, sempre aos 5.550 rpm. O torque máximo, entregue entre 2 mil e 3.500 giros, é de 20,4 kgfm. Para essas opções, o Virtus tem freios a disco nas quatro rodas.

O interior do sedã ficou mais sofisticado na linha 2023 O painel das configurações Highline e Exclusive Três das cinco versões podem ter essa central O espaço traseiro é um dos pontos fortes do modelo O porta-malas tem capacidade para 521 litros

A versão GTS foi descontinuada, mas a propulsão 1.4 litro turbo, que rende 150 cv e 25,5 kgfm, continua sendo oferecida. A estratégia desta vez é associar a esportividade oferecida por esse motor com mais sofisticação. Assim, foi criada a configuração Exclusive, designação que já foi adotada no saudoso Santana.

Enquanto as outras quatro opções do Virtus começam a desembarcar nas concessionárias nos próximos dias, a Exclusive irá demorar mais algumas semanas. Porém, a VW já anunciou o preço do carro: R$ 144.990. Ou seja, o preço ficou menor que o cobrado pelo GTS (R$ 149.020).

A configuração Exclusive substitui a GTS e seu motor rende 150 cv de potência

A VW acertou na atualização do sedã, que ficou mais competitivo. O carro é bom de guiar, graças à plataforma MQB associada aos bons motores turbo. O acabamento interno melhorou e os novos materiais deixaram o interior mais requintado. A dianteira exclusiva, diferente do Polo, irá colaborar nesse novo momento do carro.

Mercado amplo

A diferença de mais de R$ 40 mil entre a versão mais acessível e a topo de linha mostram que a Volkswagen quer atacar concorrentes de diversos nichos. Começa pelas opções mais completas do Chevrolet Onix Plus e Hyundai HB20S, passando pelos japoneses Honda City, Nissan Versa e Toyota Yaris.

Entre os trunfos, a VW aposta no plano de manutenção mais barato. A empresa promete bancar as três primeiras revisões. Dessa forma, enquanto a média da soma das seis primeiras manutenções programadas da categoria é de R$ 4.652, a do Virtus custa R$ 2.988.

Na traseira, alterações nas lanternas e porção inferior do para-choques

Em baixa na Bahia

Enquanto a Volkswagen fechou o mês de janeiro na terceira posição do mercado brasileiro, com 15,36% de participação, no estado a situação é inferior: 8,80%. Dessa forma, enquanto na média nacional a empresa fica atrás apenas de Fiat e Chevrolet, na Bahia ainda está atrás de Toyota e Hyundai.