Visita guiada Palacete das Artes acontece nesta nesta quinta (7) 

Artistas que integram a exposição coletiva 2022: Um Recorte da Produção Diversa e Contemporânea na Bahia, na Sala Contemporânea do Palacete das Artes (Graça), estarão reunidos durante uma visita guiada nesta quinta (7) de abril/2022, das 15h às 18h. Além de apresentar as obras, durante o encontro, eles falarão sobre suas trajetórias e o processo de produção de seus trabalhos.

Com curadoria de Murilo Ribeiro (diretor do museu), a mostra reúne 22 artistas baianos: Ana Castro, Bernardo Ribeiro Tochilovsky, Chico Mazzoni, Fatima Tosca, Félix Sampaio, Gabriela Joau, Gil Mário, Guache Marques, Guel Silveira, Grace Gradin, Juraci Dórea, Leonel Mattos, Márcia Magno, Menelaw Sete, Miguel Cordeiro, Raimundo Bida, Ramiro Bernabó, Salomão Zalcbergas, Sara Victoria, Vauluizo Bezerra, Waldo Robatto, Washington Arléo.

A exposição, com obras em cerâmica, pinturas, esculturas, entre outras formas de expressão, retratam a natureza, as intervenções urbanas, a vida interiorana, as relações sociais, por exemplo, e permanece até o dia 4 de junho, com visitação gratuita sempre de terça a sábado, das 13h às 18h.