Visitante incômodo: Vitória é mais eficiente longe de Salvador em 2022

O aproveitamento do Vitória longe do Barradão é de 100% nesta temporada. O ano está só começando e o rubro-negro disputou apenas dois jogos fora do próprio estádio, mas em ambas as vezes foi eficiente para comemorar o triunfo após o apito final. Em seus domínios, o Leão fez três partidas e não venceu nenhuma. Todos os duelos ocorreram pelo Campeonato Baiano.

A vitória pelo placar simples de 1x0 diante de Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, e Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior, foram de fundamental importância para que o time comandado por Dado Cavalcanti figurasse atualmente na zona de classificação do estadual. Com oito pontos, o rubro-negro é o 4º colocado. Se o ataque não se apresentou de forma elástica, a defesa passou ilesa.

Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista não foram os únicos adversários do Leão como visitante este ano. A derrota por 1x0 para o Jacuipense também teve esse perfil, porém apenas na teoria, já que a partida foi disputada no Barradão, porque o estádio Valfredão, onde o time de Riachão do Jacuípe manda seus jogos, está em reforma. Esse detalhe faz com que a estatística como visitante caia para 66,7% de aproveitamento e a defesa já tenha sido vazada uma vez.

Mesmo assim, como mandante, o rendimento é bem inferior: 33%. Aí estão calculados os empates em 1x1 com Juazeirense e Bahia. Se fizermos um recorte dos jogos disputados no Barradão, incluindo o contra o Jacuipense, o aproveitamento cai ainda mais, para 22%.

Santuário do Vitória e palco de muitas conquistas, o Barradão já não tem a mesma força há algum tempo. Na edição passada do Baiano, quando o Leão foi eliminado na fase classificatória pelo terceiro ano consecutivo, o aproveitamento no próprio estádio foi exatamente o que tem atualmente, 33%, só que após um triunfo, um empate e duas derrotas.

Na Série B do Brasileiro de 2021, o desempenho também foi muito ruim no Barradão. Não à toa, o rubro-negro lamentou o rebaixamento à terceira divisão e ostentou a terceira pior campanha como mandante do campeonato, com 38,6% de aproveitamento dentro dos próprios domínios.

O Vitória terá a chance de melhorar os números dentro de casa nesta temporada em breve. Na próxima rodada do Baiano, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, em data e horário a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol. Já a estreia na Copa do Brasil, no dia 3 de março, será longe de Salvador, contra o Castanhal.

Os jogos do Vitória como visitante em 2022:

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória - Arena Cajueiro - 2ª rodada do Baiano

Jacuipense 1x0 Vitória - Barradão - 3ª rodada do Baiano

Vitória da Conquista 0x1 Vitória - Lomanto Júnior - 5ª rodada do Baiano

Os jogos do Vitória como mandante em 2022:

Vitória 1x1 Juazeirense - Barradão - 1ª rodada do Baiano

Vitória 1x1 Bahia - Barradão - 4ª rodada do Baiano