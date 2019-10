Visitantes, Grêmio, Fortaleza e Chapecoense vencem na 29ª rodada

O Grêmio deu mais um passo para que a promessa feita pelo técnico Renato Gaúcho de classificar a equipe para a Copa Libertadores de 2020 seja alcançada, ao derrotar o Vasco, na quarta-feira (30) à noite, em São Januário, de virada, por 3x1, em duelo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O tricolor gaúcho chegou aos 47 pontos, na quinta colocação, ultrapassando Corinthians e o arquirrival Internacional, adversário da próxima jornada e que ainda vai entrar em campo nesta jornada. O Vasco perdeu a invencibilidade de cinco jogos e permanece na 11ª posição, com 38 pontos, mais distante do G6.



O primeiro tempo teve três momentos distintos. O começo foi marcado pela agressividade das equipes, que perderam duas boas chances cada em quatro minutos. Aos nove, o colombiano Guarín bateu uma falta da intermediária. A barreira abriu e o goleiro Paulo Victor foi mal na bola: 1x0.



A partir daí, só deu Vasco, que poderia ter ampliado a vantagem em duas oportunidades. Ao perceber a instabilidade de sua equipe, Renato Gaúcho trocou o volante Michel, que já tinha recebido um cartão amarelo, pelo atacante Pepê, aos 30 minutos. Com apenas dois minutos em campo, Pepê empatou o jogo, com um belo chute de fora da área.



Os últimos dez minutos foram divididos. Na primeira parte, o Grêmio foi melhor, mas nos últimos lances da primeira etapa, o Vasco poderia ter aberto vantagem com Marrony e Raul.



O segundo tempo começou com o Grêmio imprimindo forte pressão na saída de bola do Vasco. O estilo de jogo deu certo logo. Aos oito minutos, Darlan roubou a bola de Richard e tocou para Everton. O atacante da seleção brasileira carregou a bola e bateu firme na bola da entrada da área para virar o placar para os gaúchos: 2x1.



O Vasco não se abateu e quase Guarín empatou o jogo, com um belo chute de fora da área. Mas em um cruzamento na área, Leandro Castán cometeu pênalti em Luciano. O próprio atacante gremista cobrou e fez o terceiro.



O Vasco se lançou ao ataque e conseguiu criar duas boas chances com Guarín e Marrony, que acertou a trave. Mas, ao mesmo tempo, se abriu e permitiu contra-ataques perigosos, comandados por Everton. Os últimos minutos foram marcados pelo nervosismo vascaíno em contraste com a tranquilidade gremista.

AVAÍ 1x3 FORTALEZA

O Fortaleza aproveitou o fragilidade do lanterna Avaí para respirar na luta contra o rebaixamento com uma vitória por 3x1, na quarta-feira, na Ressacada.



O terceiro jogo de invencibilidade coloca o Fortaleza na 12ª colocação, com 35 pontos, abrindo seis para a zona de rebaixamento. Bem próximo de ter a queda confirmada, pois segue com apenas 17 pontos, o Avaí perdeu a quinta seguida.



O primeiro tempo na Ressacada foi salvo por um golaço marcado pelo zagueiro Paulão aos 23 minutos. O defensor do Fortaleza aproveitou bate e rebate dentro da área do Avaí e surpreendeu ao acertar uma bicicleta. A bola encobriu Vladimir e entrou.



Fora isso, Avaí e Fortaleza fizeram um jogo chato nos 45 minutos iniciais e sem lances de perigo. Com exceção do gol marcado por Paulão, a única jogada perigosa foi logo no começo, quando André Luis finalizou e o goleiro Vladimir defendeu sem dar rebote.



A etapa final começou bastante movimentada. Aos cinco, Vinícius Araújo recebeu passe milimétrico do experiente Douglas e empatou para o Avaí. Mas a alegria durou apenas dois minutos. Romarinho recebeu livre dentro da área e colocou o Fortaleza novamente na frente.



O gol foi um balde de água fria no time catarinense, que se entregou e ainda viu o adversário marcar o terceiro aos 43 minutos, com Wellington Paulista convertendo pênalti sofrido por Matheus Alessandro. No lance, Eduardo Kunde foi expulso.

ATLÉTICO-MG 0x2 CHAPECOENSE

O Atlético Mineiro segue em queda livre no Campeonato Brasileiro. Após figurar na zona de classificação à Copa Libertadores durante boa parte do primeiro turno, o time não para de acumular tropeços e, na quarta-feira, perdeu para a vice-lanterna Chapecoense por 2x0, no estádio Independência.



O resultado manteve o Atlético-MG com 35 pontos, seis acima da zona de rebaixamento, uma preocupação impensável para o clube no início da competição, mas que agora já começa a atemorizar os seus torcedores, especialmente pelo nível de atuações ruins. Nesta quarta, por exemplo, o time cometeu muitos erros na defesa, exibiu nervosismo e abusou de jogadas aéreas que foram pouco perigosas. Ainda recebeu muitas vaias dos seus torcedores, que também protestaram contra a gestão do presidente Sergio Sette Câmara.



O recém-iniciado trabalho de Vagner Mancini também foi criticado, especialmente pela escalação de Ricardo Oliveira na vaga de Di Santo. E a insistência na improvisação do zagueiro Réver como volante também não funcionou, sendo abandonada no intervalo, quando o Atlético-MG já perdia por 1x0.



Eficiente para aproveitar as oportunidades que teve, marcando um gol no início de cada tempo, e com a atuação decisiva de Tiepo, que defendeu um pênalti, a Chapecoense, que não vencia desde 18 de agosto, acumulava cinco empates e oito derrotas nos últimos 13 jogos. E agora conquistou o seu segundo triunfo como visitante no Brasileirão - o outro também havia sido no Independência, diante do Cruzeiro. Ainda assim, segue em situação complicada na briga contra o rebaixamento, pois acumula apenas 21 pontos, a nove do primeiro clube fora da zona da degola.



O VAR também teve presença ativa na partida, sendo usado para marcar um pênalti para o Atlético-MG, desperdiçado por Di Santo, e para anular um gol de Igor Rabello, em lances ocorridos no segundo tempo.



A Chapecoense surpreendeu o Atlético-MG no começo da partida no Independência. Com uma postura ofensiva, criou chances de gol até abrir o placar aos cinco minutos, com Henrique Almeida, que cabeceou sozinho para as redes, após cobrança de escanteio.



Foi o suficiente para o Atlético-MG se enervar e cometer erros, dando espaços para a Chapecoense, que teve até oportunidades para ampliar, em contra-ataques, com aos nove, quando Dalberto roubou a bola de Leonardo Silva e cruzou para Roberto, que bateu para fora.



Enquanto isso, sem criatividade, o Atlético-MG não encontrava espaços na defesa da Chapecoense, embora ficasse por mais tempo com a posse de bola. Desorganizado, ainda sofria com as cobranças da torcida, direcionadas principalmente a Fábio Santos e a Mancini. Ainda assim, teve duas oportunidades de empatar o jogo, com Luan e Nathan, que acertou a trave.



Para a etapa final, o Atlético-MG voltou com Cazares no lugar de Leonardo Silva. Esboçou uma pressão, mas voltou a ser vazado. Dessa vez, Camilo lançou na área, Dalberto ganhou disputa com Réver, saiu cara a cara com Cleiton e tocou para trás. Henrique Almeida finaliza forte em cima de Igor Rabello e a bola sobrou para Everaldo, que chutou para fazer 2x0 aos quatro minutos, marcando pela 11ª vez no Brasileirão.



A resposta atleticana poderia ter vindo na sequencia, não fosse uma incrível chance perdida por Ricardo Oliveira, de cabeça, o que aumentou as cobranças da torcida sobre o centroavante, a principal novidade da escalação de Mancini, que logo depois o trocou por Di Santo. O argentino teria a chance de recolocar o Atlético-MG na partida aos 17 minutos, após a arbitragem marcar pênalti em Guga, depois de consulta ao VAR. Mas Di Santo parou na defesa de Tiepo.



Desorganizado, tenso e sem confiança, o Atlético-MG buscou pressionar a Chapecoense, que se defendia bem. Mas só conseguia ser perigoso em jogadas aéreas. Em uma delas, até chegou a marcar com Igor Rabello, mas a arbitragem anulou o gol após consultar ao VAR por causa de um empurrão em Marcio Araújo. Não era, mais uma vez, o dia do Atlético.

CEARÁ 2x0 FLUMINENSE

O Ceará venceu o jogo-chave contra o Fluminense, por 2x0, na noite de quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza, e abriu vantagem para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os cariocas, por outro lado, poderão terminar a 29ª rodada dentro da degola.



Bergson e Mateus Gonçalves garantiram a vitória do Ceará, que chegou aos 33 pontos, na 15ª colocação. Um degrau abaixo está o Fluminense com 30 pontos, um a mais do que a zona do descenso. O Cruzeiro com 29, porém, jogará nesta quinta-feira diante do Botafogo.



No importante confronto, os dois times começaram em busca do gol Mandantes e visitantes arriscaram chutes de longa distância. Na primeira grande oportunidade, no entanto, a bola morreu no fundo das redes. Bergson recebeu levantamento longo de Ricardinho e, que pegou a defesa carioca desarmada. Ele deu um toque com a coxa direita e bateu por baixo de Muriel. Três minutos depois, João Lucas fez Muriel trabalhar e, no rebote, Bergson desperdiçou a chance de ampliar.



O Fluminense voltou melhor no segundo tempo, enquanto o Ceará preferiu se fechar e jogar nos contra-ataques. Yony González teve duas chances. Na primeira, aos 17 minutos, Diogo Silva defendeu, e na segunda, aos 22, ele bateu para fora. Ganso também obrigou Diogo Silva a trabalhar. Aos 39 minutos, Guilherme, que acabara de entrar, bateu tirando de Diogo Silva e a bola raspou a trave.



Como o time carioca não fez, Mateus Gonçalves deu números finais aos 46 minutos do segundo tempo. Ele recebeu passe diagonal de Bergson e bateu cruzado na saída de Muriel: 2x0.