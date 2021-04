Vistoria de táxis em Salvador será adiada, diz AGT

A vistoria de táxis em Salvador será adiada, segudo informou Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), nesta sexta-feira (30). Ele se reuniu pela manhã com o secretário de Mobilidade Fabrizzio Müller. Marcada inicialmente para segunda-feira (3), a vistoria terá nova data anunciada em breve.

A reunião, na sede da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), contou ainda com o presidente da Cooperativa Rodotáxi, Antônio César Farias. Nela, os taxistas foram informados que a vistoria será adiada. O motivo é o fato de que a prefeitura ainda não conseguiu resolver os trâmites legais para isentar a taxa da vistoria.

Outro tema conversado na reunião foi sobre a taxa de renovação em 2021 de cooperativas e rádio táxis. Segundo Farias, a prefeitura avalia a possibilidade de isentar as entidades e empresas desse tributo municipal, que custa R$ 623,98.

“Como ano passado não teve vistoria, eu acho que não vão cobrar, pelo menos não deram o DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Já a desse ano, ainda não está certo se vão isentar, mas, no caso da Rodotáxi, nós já pagamos essa taxa, porque tínhamos que entregar toda a documentação pra vistoria que iria começar agora. Mas foi um grande sacrifício pra pagar, assim como está pra manter as cooperativas abertas com essa situação”, explica.