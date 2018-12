Visu:cores, estampas e brilho foram os eleamentos que se destacaram entre os fashionistas da cidade

Print Marcante

O modelo Levi Albuquerque compôs um look digno de passarela. Investiu no preto como cor principal e transformou a jaqueta floral em peça merecidamente de destaque.

Créditos: Tati Freitas

Sintonia

A dupla fashion Rafaela Pinto, relações públicas, e Marica Clara, produtora de conteúdo online, arrasou com produções descoladas.

Créditos: Tati Freitas

Puro brilho

A arquiteta e designer de acessórios Kelba Varjão chegou para roubar a cena com look maximalista, metalizado e maxicolar poderoso. Entende do assunto!

Créditos: Tati Freitas

Lacre

O casal Fabrício Santana e David Ramos mostrou que curte moda com suas produções. Fabrício preferiu algo bem street cool e David foi de básico com pitada étnica.

Créditos: Tati Freitas

Rocker

Camiseta de banda de rock é daqueles itens que vale ter no guarda-roupa. A assessora de imprensa Monique Maione lançou mão da sua com sainha de alfaiataria e acessórios pretos. Cool!

Créditos: Tati Freitas

NY-SSA

O modelo Leonardo Hellber foi na fonte autêntica do estilo sportwear e descolou um uniforme de time de basquete norte-americano. Acertou em cheio!

Créditos: Lucas Assis

Navy

Em uma cidade tropical à beira-mar, o estilo náutico nunca sai de moda. O ator Vagner Jesus não tinha como errar com sua camiseta de listras mais short azul-marinho e tênis branco.

Créditos: Tati Freitas

Pra causar

O artesão Ian Morais (de preto) e os modelos Elizabeth Cardoso e Luis Ricardo apostaram em casualidade, leveza e atitude. Sem falar nas pochetes como acessório queridinho dos meninos.

Créditos: Tati Freitas