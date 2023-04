Vitão compartilha momento especial ao lado de Gilberto Gil: 'Meu professor'

Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (18), o cantor Vitão, que recentemente lançou o clipe de sua nova música "Toda Manhã", compartilhou registros de um momento pra lá de especial, onde aparece tocando violão ao lado do cantor e compositor baiano Gilberto Gil. Ao contar sobre a experiência, o cantor paulista não poupou elogios ao grande mestre da cultura brasileira e aproveitou para fazer um agradecimento especial a sua amiga Flor Gil.

"Nesse dia que toquei violão com Gil senti algo como um portal maravilhoso que se abria para mim e para a chegada desse novo disco. Gilberto Gil sempre foi meu professor de música , desde o meu nascimento, quando eu ouvia “domingo no parque” com meu pai. Tocar violão ao seu lado é mais que um sonho, é a melhor realidade que eu posso imaginar, é doce mas não enjoa. Obrigado por me receberem tão bem família, obrigado por me tratarem dessa forma grandiosa. Obrigado Frôzinha por botar o vovô pra ouvir as música tudo hahah amo vocês", escreveu.

Vitão, inclusive, estreou no Carnaval de Salvador em grande estilo. A convite de Flor Gil, ele marcou presença na folia baiana pela primeira vez este ano, com direito a passagens pelo Camarote Expresso 2222, trio de Ivete Sangalo, trio de Claudia Leitte e mais: "Carnaval em Salvador a convite da Frôzinha, com direito a abraço no mestre Gilberto Gil, apresentação surpresa com o GG da Bahia, beijo e abraço de Rainha Veveta e muita dança e quebração no meio da rua no bloco do attoxxa", escreveu na época.

