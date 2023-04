Vitão vai ser pai de uma menina; identidade da mãe é segredo

O cantor Vitão, 23 anos, será pai pela primeira vez. A mãe do bebê, que tem a identidade mantida em segredo, está no terceiro mês de gestação. A informação foi confirmada por ele ao jornalista Leo Dias. A assessoria do artista também confirmou nesta quinta-feira (13).

"O artista não pensava em trazer a público nesse momento o assunto que envolve também terceiros. Porém, ao ser questionado pela equipe do jornalista, ele optou por não negar algo que está vivendo com tanta felicidade", disse em nota enviada ao gshow.

Apesar da assessoria não divulgar, Vitão contou ao colunista será pai de uma menina. "Mais informações serão dadas pelo próprio Vitão ou a mãe do bebê, no momento que eles decidirem em comum acordo".

"Estou vivendo essa dádiva da paternidade ao lado de uma grande mãe, uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai me mudar para melhor, ela já me transforma todos os dias. Espero que possam ser humanos e cuidadosos conosco. Obrigado", disse.

Cabelo raspado

Vida nova, álbum novo e visual mudado. Vitão, que agora prefere ser chamado só de Vitor, deixou o cabelo grande de lado e vai focar no novo disco que condiz com a nova personalidade. Em conversa ao site QG, o artista explicou como foi a mudança.

De acordo com o famoso, ele saiu pelas ruas de São Paulo, fazendo grafites e artes visuais para o novo disco, quando decidiu ir raspando o cabelo aos poucos. Ao final de tudo, logo pela manhã, ele tirou o resto que sobrou na cabeça e jogou no mar de Santos.

"Tenho família [em Santos] e passei muitas férias. Escolhi uma praia onde eu fiz muitos pedidos de ano novo quando era moleque. O pedido não foi necessariamente para Iemanjá, foi como uma oferenda e sacrifício para a mãe natureza, por tudo que meu cabelo fez por mim e também a vontade de deixar muita coisa para trás", disse.

O artista ainda conseguiu surpreender amigos e familiares ao contar sobre a mudança radical no visual. "Liguei para a minha mãe e ela chorou por 24 horas seguidas, fez um drama", brincou.

A real ideia da mudança foi em relação à mesmice da carreira e de como todo mundo o via. Vitor se sentia impossibilitado de poder sair da sua marca registrada, já que todo mundo o conheceu dessa forma.

“Nos últimos tempos eu estava me sentindo na mesmice e existia esse peso: 'Não pode [raspar] porque é a sua marca e o que faz as pessoas te reconhecerem' . Depois eu entendi que não. A minha marca é a minha música.”, disse.