Vítimas de ataque a creche em Santa Catarina têm entre 4 e 7 anos

As crianças que morreram durante o ataque a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina, têm entre 4 e 7 anos. Elas estavam em um parquinho no momento do ataque. Outras quatro crianças ficaram feridas e foram socorridas para um hospital.

As vítimas foram identificadas como Bernardo Cunha Machado, 5 anos, Bernardo Pabest da Cunha, 4 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos, Larissa Maia Toldo, 7 anos.

Segundo informações da polícia, pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. Depois, ele se entregou ao Batalhão da Polícia Militar.

Uma professora que trabalha na creche contou que trancou as crianças no banheiro para salvá-las do ataque. "Minha parceira de sala chegou correndo dizendo 'fecha a porta, fecha a janela porque um cara assaltou o posto'. Pensamos que era um assalto porque ele invadiu a escola, só que fechei os bebês no banheiro, depois vieram na porta dizendo que ele 'veio matando', ele foi no parque para matar. No parquinho, a turma do pré estava toda no parque fazendo uma roda de conversa. Ele tinha mais que uma arma", relatou a professora Simone Aparecida Camargo à NSC TV.

O ataque aconteceu na creche Cantinho Bom Pastar, no bairro Velha, na manhã desta quarta-feira (5). A polícia investiga a participação de outras pessoas.

"A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações", disse o delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.