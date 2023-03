Vítimas ficaram presas no poço do elevador que despencou na Praia do Forte

O elevador que despencou no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte, na manhã desta segunda-feira (27), teve o sistema de cabos partido, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O equipamento parou no poço, e as vítimas ficaram presas no interior do local.

Ainda segundo o major BM Allan Guanais, que ajudou a realizar o resgate das quatros pessoas, as portas do elevador tiveram que ser cortadas para que os dois adultos e as duas crianças conseguissem sair.

"Tivemos que cortar as portas do elevador usando desencarcerador. Estabilizamos, extraímos as vitimas e as entregamos ao Samu que acompanhou toda operação", explicou o major.

Bombeiros do 2° SGBM resgataram as vítimas, que foram levadas para uma unidade de saúde por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a prefeitura de Mata de São João, elas estão em estado de observação no Hospital Geral de Camaçari. Não há informações sobre a altura que o ascensor estava antes de cair.

A assessoria do Hotel Via dos Corais foi procurado, mas não deu um retorno até a publicação da matéria.