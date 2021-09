Vitor Belfort vence Evander Holyfield com nocaute técnico no 1° round

Vitor Belfort, 44 anos, venceu o lendário Evander Hollyfield, 58, em sua estreia no boxe no evento principal da noite em Hollywood, na Flórida. O ex-campeão do UFC venceu por nocaute técnico no primeiro round.

Vitor chegou a derrubar o americano duas vezes no ringue até o técnico interromper a luta e anunciar a vitória do lutador brasileiro.

A luta teve antes um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, que completou 20 anos neste sábado (11). No mesmo evento, Anderson Silva venceu Tito Ortiz por nocaute, completando a festa brasileira.

Hollyfield foi convocado de última hora para substituir Oscar de La Hoya, cortado da luta após contrair covid-19.