Vitor Hugo analisa estreia no Bahia e mira jogo com o Flamengo: 'Levantar a cabeça'

Uma das contratações mais badaladas do Bahia na atual temporada, o zagueiro Vitor Hugo não teve a estreia que imaginava com a camisa tricolor. Ele foi titular na vaga de Rezende durante o confronto com o Santos, mas o time acabou derrotado por 3x0, na Vila Belmiro.

Vitor Hugo lamentou o resultado e classificou o desempenho da equipe como atípico. Para ele, o Bahia não conseguiu impor o seu ritmo e ser competitivo como foi em outros jogos do Brasileirão.

"É complicado de falar. Estrear em um jogo em que eu estava tão empolgado para jogar, manter o que vinha sendo feito, mas foi um dia atípico. Não conseguimos impor o nosso ritmo, como vinha acontecendo. Foi um jogo no qual tomamos o gol muito cedo, eu até achei que estava impedido, estava muito na frente, mas depois vendo o replay foi em um detalhe. É complicado dizer alguma coisa e agora é levantar a cabeça. Não dá para deixar passar como se não fosse nada, tem que sentir", disse ele.

"O bom do futebol é que assim como a gente não pôde se empolgar com as duas vitórias, não podemos desanimar com a derrota. Temos que assimilar e levantar a cabeça. Em dois dias temos um jogo muito importante, na nossa casa lotada, contra um grande adversário", completou.

Questionado sobre a falta de concentração da equipe, Vitor Hugo disse que não sabe o que aconteceu e que o momento é de encontrar as explicações para continuar evoluindo na temporada.

"O time não foi bem do início ao fim, não conseguiu encaixar e fazer o nosso jogo. Não rolou de ter a bola e achar os companheiros. O time deles fez o gol muito cedo e isso dá tranquilidade. Depois tomamos o segundo, viemos para o intervalo com o 2x0, e com o objetivo de voltar e mostrar o nosso futebol. Mas tomamos o terceiro com cinco minutos e eles fecharam a casinha. Foi complicado. Vamos analisar o que fizemos de bom e ruim e tentar evoluir", analisou.

A chance de reação do Bahia será neste sábado (13), quando recebe o Flamengo, às 16h, na Fonte Nova. Os ingressos estão esgotados e a expectativa é de casa cheia. Vitor Hugo deve voltar para o banco de reservas com o retorno de Rezende à zaga, mas ele pede o apoio da torcida.

"O professor vai analisar os erros desse jogo, vai mostrar os pontos fortes e fracos do Flamengo, o que nós podemos explorar. Sabemos que o time deles também vem pressionado, e a nossa casa é a nossa casa. Vamos ter que fazer valer o nosso mando de campo, a torcida vai nos apoiar. Sei que ela ficou chateada, não foi um resultado normal, ainda mais do jeito que foi, mas dentro de casa contamos com o apoio deles. O jogo será difícil e se a torcida jogar contra, será ainda mais difícil para a gente. Contamos com o apoio deles durante os 90 minutos", finalizou.