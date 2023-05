Vitor Hugo assume culpa por gol sofrido pelo Bahia: 'Erro meu, infantil'

Em uma atuação abaixo do esperado, o Bahia ficou só no empate em 1x1 com o Goiás, neste sábado (20), na Arena Fonte Nova. O Esquadrão abriu o placar com Everaldo, mas sofreu o gol do Esmeraldino seis minutos depois, graças a uma falha: Bruno Melo cobrou falta, a barreira abriu e a bola passou pelo meio, estufando a rede tricolor.

Após o fim da partida, Vitor Hugo assumiu o erro. O zagueiro disse que acreditou que Bruno Melo, por ser canhoto, bateria por fora. Assim, quis ampliar o espaço nessa direção. Não deu certo, e a redonda passou exatamente pelo espaço, surpreendendo o goleiro Marcos Felipe.

"Uma lástima a gente ter empatado esse jogo hoje. O time se esforçou, jogou bem. Foi um erro individual meu, infantil até, que a gente sabe que não pode abrir a barreira em uma bola parada. Acabei tentando adivinhar que o canhoto ia bater por fora. Abri, a bola passou no meio, foi um erro meu. Peço desculpas ao meu grupo, principalmente. E ao torcedor, que não merecia esse empate", lamentou, em entrevista ao Premiere.

Aniversariante do dia, Vitor Hugo disse que sai insatisfeito com o resultado, mas afirma ter visto uma melhora da equipe na etapa final.

"Principalmente no segundo tempo, fomos muito aguerridos. Mudamos a formação, viemos com um time mais ofensivo, conseguimos chegar com mais frequência na área deles, com cruzamentos e finalizações. Quase fizemos o segundo gol. Mas é isso, não tem muito o que lamentar. Hoje, ficar com a cabeça inchada, apesar de ser o meu aniversário. Um resultado desse é triste", falou.

O técnico Renato Paiva agora volta a ter uma semana cheia para treinar a equipe. O próximo compromisso do Bahia é no domingo (28), contra o Internacional. O jogo, válido pela 8ª rodada da Série A, está marcado para às 16h, no Beira-Rio.

"Vamos trabalhar para que os resultados voltem a acontecer. Um empate assim, dentro de casa, nos deixa bem chateados. Confesso isso. Peço desculpas ao torcedor mais uma vez. Agora, é focar nos próximos jogos. Já vamos ter um jogo difícil fora de casa agora. Vamos focar e voltar a vencer, se Deus quiser", finalizou Vitor Hugo.