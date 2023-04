Vitor Hugo diz que está pronto para estrear e enaltece projeto do Bahia: 'Vai surpreender'

Reforço anunciado pelo Bahia para o Brasileirão, o zagueiro Vitor Hugo vive a expectativa de estrear com a camisa tricolor. Integrado ao elenco desde a última semana, o jogador foi oficialmente apresentado na manhã desta quinta-feira (20).

Na Fonte Nova, Vitor Hugo falou sobre a escolha pelo Bahia e enalteceu o projeto que foi apresentado pelo Esquadrão. O zagueiro contou que tinha a intenção de voltar ao Brasil para ficar mais perto da mãe, que lutava contra um câncer. Para ele, o tricolor ainda está se adaptando ao modelo de gestão do Grupo City, mas vai surpreender nos próximos anos.

"Foi uma tragédia que abalou nossa família toda [morte da mãe]. Nessa reta final eu coloquei na cabeça que queria vir para o Brasil para ficar perto dela. Surgiram especulações do Fluminense e de outros clubes, mas apareceu o Bahia com uma proposta totalmente diferente do que eu esperava ver, um plano a médio-longo prazo bom, mas o torcedor vai se surpreender nas próximas temporadas", disse ele.

A estreia pelo Bahia pode acontecer nesta segunda-feira (24), diante do Botafogo. O tricolor não terá o zagueiro Kanu, o que abre brecha para Vitor Hugo conquistar um lugar na zaga. O defensor afirmou que está bem fisicamente e que vai levar algum tempo para se adaptar aos novos companheiros e ao sistema de Renato Paiva, mas revelou que vinha acompanhando os jogos da equipe quando ainda estava na Turquia.

"Desde que surgiu a especulação, comecei a acompanhar os jogos. Eu vi o jogo contra o Itabuna, lá na casa deles; jogo contra o Jacuipense, primeiro da final. Eu estava acompanhando. O do CRB, último do Nordeste. Estava vendo o sistema que o treinador gosta de jogar. Trocou recentemente por três zagueiros, e só teve uma derrota. O time encaixou melhor nessa formação", disse ele, antes de completar:

"Eu estava acompanhando o que deu e espero agora ajudar dentro de campo. O mister também me chamou ontem, mostrou vídeos e propostas que são muito interessantes. Coisa que ainda não pratiquei na carreira, mas que a gente vê no vídeo e tem grande chance de dar certo".

Carreira na Europa

Revelado pelo Santo André, Vitor ganhou destaque no Brasil defendendo o Palmeiras, mas nos últimos anos viveu experiências em outros países. Entre 2017 e 2018, ele defendeu a Fiorentina, da Itália. Já nas últimas três temporadas esteve no Trabzonspor, da Turquia.

Para ele, a passagem por clubes da Europa pode ajudar na adaptação ao Esquadrão, já que o tricolor é hoje comandado pelo técnico português Renato Paiva.

"A gente está um pouco acostumado com o sistema de jogo da Europa. Joguei tanto na Itália quanto na Turquia e fui muito feliz lá. Acho que isso vai ajudar um pouco na adaptação. Não tive oportunidade de jogar com um treinador português, mas acho que é o estilo de jogo na equipe, de sair com o time. Acho que por ter jogado na Europa vai facilitar", explicou.