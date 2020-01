Vitória acerta a contratação do atacante Júnior Viçosa

No dia que marca a reapresentação do elenco para a temporada 2020, o Vitória acertou a contratação de mais um atleta. Trata-se do atacante Júnior Viçosa, que disputou a última Série B pelo América-MG. Pelo Coelho, ele marcou 11 gols em 45 jogos.

Aos 30 anos, Júnior Viçosa apareceu no futebol com a camisa do ASA-AL e acumula passagens por equipes como Grêmio, Sport, Goiás e Atlético-GO.

No Vitória, ele vai disputar posição com Jordy Caicedo, Felipe Garcia, Eron e Ruan Levine, remanescentes da temporada passada, além de Léo Ceará, que volta de empréstimo ao CRB, e Rodrigo Carioca, contratado junto ao Paraná.

Ao todo, o Vitória já acertou a contratação de seis atletas para 2020. Além de Viçosa e Rodrigo Carioca, chegaram ainda o lateral Rafael Carioca, o zagueiro Maurício Ramos, o volante Gerson Magrão e o meia Alisson Farias.

O time principal do Vitória entrará em campo pela primeira vez neste ano no dia 25 de janeiro, contra o Fortaleza, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Sub-23

Além do reforço para o time principal, o rubro-negro acertou também com outros cinco atletas para o time sub-23, que vai disputar o Campeonato Baiano sob o comando do técnico Agnaldo Liz. São eles: o goleiro João Pedro, o zagueiro Acácio Nuno, o lateral Leonardo, e os meias Alex e Geovani. Eles se juntam ao atacante Caio Cesar, que veio do Avaí, e aos jogadores Dedé, Gabriel Bispo, Renzo e Negueba, que já estavam no Leão.

A estreia do time sub-23 do Vitória será no dia 22 de janeiro, contra o Jacobina, às 20h30, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.