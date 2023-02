Vitória acerta as contratações de mais dois reforços para a temporada

O Vitória acertou com mais dois reforços para a temporada 2023. O meia Thiago Lopes e o volante Pedro Bicalho já têm situações encaminhadas com o rubro-negro, e devem ser anunciados em breve. As contratações acontecem em meio à crise vivida nesse começo de temporada, com pressão para classificar no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. No último domingo (5), o técnico João Burse foi demitido.

Thiago Lopes chega com contrato de empréstimo até o fim da temporada, cedido pelo Sport. Natural de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, o jogador de 26 anos tem passagem recente pela Toca do Leão. O meia foi contratado em outubro de 2020 e disputou a segunda metade daquela Série B pelo Vitória. Ele atuou em 18 partidas, marcou um gol e deu três assistências.

Após deixar o rubro-negro, Thiago Lopes acertou com o Sport em definitivo, defendendo o clube nas temporadas de 2021 a 2023. Pelo Leão da Ilha, disputou 46 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência. A última vez que entrou em campo pelo time foi em 17 de janeiro, na vitória sobre o Salgueiro, por 2x1, pelo Campeonato Pernambucano.

O meia também tem no currículo dois clubes do Paraná: Londrina e Coritiba. Thiago Lopes defendeu o Tubarão em nove duelos na temporada 2017, e não balançou as redes. Já pelo Coxa, onde foi revelado, somou 112 jogos, com sete gols marcados.

Outro novo reforço do Vitória, Pedro Bicalho tem 21 anos e estava no futebol de Portugal. Paulista de São José dos Campos, o volante foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, e fazia parte da equipe sub-20. Ele chegou a ter algumas oportunidades no time principal da Raposa em 2020, sendo utilizado em seis partidas, entre Campeonato Mineiro e Copa do Brasil, e marcou um gol.

O jogador, porém, foi dispensado do clube celeste no fim daquele ano, após ato de indisciplina. Na época, ele tinha negociações avançadas para renovar, mas foram encerradas.

Em seguida, Pedro Bicalho acertou com o Palmeiras, chegando ao Verdão para compor o elenco sub-20. Nas categorias de base, conquistou três títulos: dois Campeonatos Paulistas (2020 e 2021) e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2022). O volante também atuou pelo time principal, e participou de nove partidas, sendo duas como titular.

Sem espaço na equipe principal, o jogador havia sido emprestado no meio do ano passado para o Santa Clara, de Portugal, para ganhar mais experiência. Participou de apenas 9 jogos pela equipe lusitana, e estava sem entrar em campo desde dezembro.

Com vínculo assinado com o Palmeiras até o fim da temporada de 2024, Pedro Bicalho não fazia parte dos planos do Alviverde e, assim, chega ao Vitória por empréstimo até o fim de 2023.