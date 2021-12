Vitória acerta com Jadson, mas corre contra o tempo para regularizá-lo

O Vitória foi ao mercado da bola procurar um camisa 10 para a temporada 2022 e achou. Mas, agora, corre contra o tempo para resolver as questões burocráticas e anunciar o escolhido, o meia Jadson. O jogador precisa ser regularizado até a próxima sexta-feira (17), quando a CBF entra em recesso. As informações são do ge.

A questão é que os direitos do experiente atleta pertencem ao Athletico-PR e, para que a negociação seja efetivada, a rescisão contratual com o Furacão, assim como o vínculo com o Leão precisam ser publicados no BID.

Só que, quando acabar o recesso da CBF, o Vitória não pode inscrever novos jogadores por uma punição da Fifa, por causa de dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pelo clube em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Vitória).

Jadson tem 38 anos e começou no PSTC, de Londrina, mas surgiu para o futebol brasileiro no Athletico-PR. Em 2005, foi negociado com o Shakhtar Donetsk e atuou por oito temporadas no futebol ucraniano. Voltou ao Brasil em 2012, para defender o São Paulo e, dois anos depois, se transferiu para o Corinthians, onde foi duas vezes campeão brasileiro.

O meia retornou ao Furacão em 2020, mas, na temporada seguinte, acabou afastado do elenco principal em setembro. Então, foi emprestado ao Avaí para atuar na Série B. Ao todo, fez nove partidas pelo time catarinense.

Até aqui, o Vitória tem 10 reforços: os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, os laterais Alemão, Salomão e Vicente e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik e Roberto, anunciados pelo clube, além do volante Pablo e o atacante Luidy, confirmados nesta quinta-feira (16) pelo presidente em exercício do Leão, Fábio Mota.

Veja as outras contratações do Vitória para 2022: