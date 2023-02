Vitória acerta com pacotão de reforços: goleiro, lateral e zagueiro

Depois de ser eliminado da fase classificatória do Campeonato Baiano pela quinta vez seguida, o Vitória fechou com um pacotão de reforços para o seguimento da temporada. O Leão já tem encaminhadas as contratações de três jogadores: o goleiro Thiago Rodrigues, o lateral esquerdo Cris Silva e o zagueiro Didi.

Presidente do rubro-negro, Fábio Mota confirmou o acerto com os atletas durante entrevista à rádio Sociedade. O trio faz parte do plano de renovação do elenco, sinalizado pelo dirigente após a queda no Baianão.

"Já temos três ou quatro jogadores com pré-contrato assinado, de posições que precisamos com urgência, e vamos avançar. A gente precisa de seis a sete jogadores para reforçar o elenco. Trinta dias antes da Série B queremos estar com o time pronto para estrear. Vamos contratar jogadores com perfil de Série B", afirmou Mota, em entrevista à rádio Itapoan ainda no domingo.

Thiago Rodrigues foi titular do Vasco na campanha de acesso à Série A no ano passado. Ele disputou 50 jogos pelo cruz-maltino em 2022, entre a segunda divisão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Mas o goleiro perdeu espaço na equipe em 2023 e ainda não entrou em campo.

O jogador tem 34 anos e começou a carreira no Paraná. Ele ainda passou por Rio Branco, Caxias, Guarani, Figueirense e CSA.

A posição vinha sendo procurada pela diretoria rubro-negra. Dalton, que foi o titular na campanha do acesso para a Série B em 2022, começou mal a atual temporada e perdeu a posição para Lucas Arcanjo. Mas o goleiro relevado na base do clube também tem oscilado.

Outra novidade na defesa é o zagueiro Didi, de 31 anos. Ele tem sido um dos titulares do Água Santa no Campeonato Paulista e atuou em 10 partidas do estadual. Chegará ao Vitória após a disputa da competição.

Antes do Água Santa, Didi passou pelo Bahia e vestiu a camisa tricolor em nove duelos da Série B 2022. Ao fim do contrato, deixou o clube. O zagueiro também tem no currículo clubes como Juventude, Ferroviária, Guarani e Botafogo/SP, além do Adanaspor, da Turquia.

Atualmente, o elenco do Vitória conta com Camutanga, Dankler, Marco Antonio, João Victor e Jhon como opções para a zaga. O sistema defensivo, porém, tem deixado a desejar, principalmente nas bolas paradas.

Além dos dois, também chegará em breve à Toca do Leão o lateral esquerdo Cristiano Silva, de 29 anos. O jogador pertence ao Fluminense, mas está sem espaço no clube carioca. Assim, foi liberado para buscar uma nova equipe e chegará por empréstimo.

O lateral ainda não entrou em campo em 2023. No ano passado, ele participou de 35 jogos pelo Fluminense, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Carioca. Ao longo da temporada, marcou um gol e deu uma assistência.

Antes do tricolor carioca, o lateral defendeu o Sheriff, da Moldávia, além de Volta Redonda, Criciúma, Bonsucesso, Murici e CRB.

Quem mais tem jogado na lateral esquerda do Vitória é Zeca. Além dele, o técnico Léo Condé tem João Lucas e Guilherme Lazaroni como opções. Vicente se recupera de lesão ligamentar.

Depois de mais uma queda precoce no Baianão, o Vitória não tem muito tempo para lamentar. O Leão estreará na Copa do Brasil quarta-feira (1º), às 15h30, contra o Nova Iguaçu, no estádio Laranjão, em Nova Iguaçu (RJ). O rubro-negro, vale lembrar, não possui vaga confirmada no mata-mata nacional em 2024.