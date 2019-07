Vitória acerta com volante Lucas Cândido, do Atlético-MG

O volante Lucas Cândido é mais um reforço do Vitória para a sequência da Série B. Ele foi emprestado pelo Atlético-MG e iniciou os exames médicos na Toca do Leão nesta sexta-feira (12). Se for aprovado, assinará contrato até o fim do ano.

Lucas Cândido tem 25 anos e teve a carreira prejudicada por lesões. Formado na base do Galo, o jogador estreou como profissional em 2013 e era considerado uma promessa, mas sofreu três rupturas de ligamento nos joelhos, em 2014, 2015 e 2017. Foram duas no joelho esquerdo e uma no direito.

Depois de recuperado, ele não encontrou mais espaço no elenco atleticano, onde disputou nove partidas no ano passado e cinco neste ano. A última foi no dia 30 de março, contra o Boa, pelo Campeonato Mineiro.

Lucas Cândido é canhoto e também atua como lateral esquerdo. No elenco rubro-negro, terá a concorrência de Baraka, Marciel, Léo Gomes, Gabriel Bispo, Dudu Vieira, Rodrigo Andrade e Romisson.