Vitória acerta empréstimo do lateral-direito Cedric ao CSA

O Vitória está passando por reformulações em seu elenco, para se adequar à realidade da Série C. E um dos jogadores que não disputará a temporada 2022 pelo Leão será Cedric. O jogador, que atua como lateral-direito e volante, irá reforçar o CSA no ano que vem.

A informação foi publicada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo CORREIO. A diretoria rubro-negra já acertou o empréstimo de Cedric ao clube alagoano até o fim da Série B.

Essa será a segunda passagem do atleta de 24 anos pelo CSA. Ele defendeu o Azulão em 2020, quando participou de 16 partidas e marcou um gol.

Cedric é formado nas categorias de base do Vitória e teve sua primeira oportunidade no time profissional em 2017. Fez 11 jogos com a camisa rubro-negra até ser emprestado pela primeira vez, em 2019, ao Bahia de Feira. Pelo Tremendão, disputou cinco jogos na Série D, e marcou três gols.

Em 2020, veio o segundo empréstimo de Cedric, dessa vez ao ABC. No clube, realizou 22 partidas, marcou três gols e foi fundamental para a conquista do Campeonato Potiguar. Em setembro do mesmo ano, o atleta foi cedido pela primeira vez ao CSA, para a disputa da Série B.

De volta ao Vitória em 2021, Cedric passou a ter sequência e fez o maior número de jogos em uma temporada na carreira: 43 duelos, com duas assistências realizadas.

Vale lembrar que o Leão já acertou a chegada de outro lateral-direito para a temporada 2022: Alemão, de 31 anos. O jogador é baiano, de Oliveira dos Brejinhos, e estava no Criciúma, pelo qual participou da Série C ao longo de 14 duelos.

Além de Alemão, o clube também fechou com o lateral-esquerdo Salomão, os zagueiros Alisson Cassiano e Ewerton Páscoa, o lateral-esquerdo Vicente e o atacante Guilherme Queiroz. Os três últimos já foram anunciados.