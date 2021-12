Vitória acerta empréstimos de Van e João Victor; veja destinos

A semana segue agitada nos bastidores do Vitória. Além das chegadas para a disputa da Série C, a diretoria rubro-negra está acertando os destinos de jogadores que estão fora dos planos para a temporada 2022. E, depois de negociar a ida de Cedric ao CSA, o Leão fechou dois empréstimos: de Van e João Victor.

O lateral-direito irá reforçar a equipe do Sampaio Corrêa na próxima temporada. O vínculo será até o fim da Série B, torneio que o time do Maranhão disputará no ano que vem. Vale lembrar que o contrato do jogador com o Vitória termina em dezembro de 2022 e o clube rubro-negro não irá renovar.

Será a primeira passagem de Van em um time fora da Bahia. O lateral sempre atuou no futebol estadual, e começou a jogar profissionalmente pelo Colo Colo. Depois, passou por Flamengo de Guanambi e Atlético de Alagoinhas, até chegar ao Bahia de Feira, onde se destacou.

Pelo Tremendão, Van foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Baiano de 2019, o que chamou a atenção do Vitória, que contratou o atleta naquele ano. Pelo Leão, soma 73 partidas em três temporadas, com um gol marcado.

Já João Victor será emprestado ao Guarani, também até o fim da Série B 2022. Mas, diferente de Van, o zagueiro possui contrato com o Vitória até dezembro de 2024. O defensor tem 24 anos e foi revelado pelo Santa Cruz. Com a camisa rubro-negra, foram 66 jogos, com três gols marcados.

Vale lembrar que o Leão já acertou a chegada de um lateral-direito para a temporada 2022: Alemão, de 31 anos. O jogador é baiano, de Oliveira dos Brejinhos, e estava no Criciúma, pelo qual participou da Série C ao longo de 14 duelos. O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira (13).

Para a zaga, o clube já fechou com dois nomes: Alisson Cassiano e Ewerton Páscoa, também já regularizados, assim como o atacante Guilherme Queiroz e o lateral-esquerdo Vicente. Há também um acordo com o lateral-esquerdo Salomão.