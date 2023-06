Vitória aciona Athletico-PR por rescisão de Pedrinho: 'Defender patrimônio'

O Vitória acionou o Athletico-PR para tentar reverter a decisão de desligamento do lateral-esquerdo Pedrinho, citado na operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulação de partidas em esquema de apostas. O Leão alega que, por ainda ter 30% dos direitos econômicos do jogador, pode ser prejudicado caso a demissão aconteça.

O Furacão anunciou há um mês que Pedrinho não faria mais parte do elenco. Mas, segundo Fábio Mota, presidente do Vitória, a rescisão contratual ainda não aconteceu. Em entrevista à Rádio Sociedade, o dirigente disse que o clube baiano deveria ter sido ouvido e notificado.

"Externamos que não autorizamos [a rescisão]. A rescisão não foi feita ainda. O Vitória externou que não concorda com esse tipo de rescisão. O Vitória precisa ser ouvido, até porque o Athletico não tem 100% do jogador. Já notificamos o Athletico", disse.

O nome de Pedrinho aparece em uma planilha de apostadores divulgada pelo jornal O Globo, que consta na investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Prints de mensagens indicam que o jogador de 20 anos teria recebido R$ 80 mil de apostadores para receber um cartão amarelo no jogo contra o Cuiabá, no ano passado. Ele foi advertido aos 48 minutos do segundo tempo.

Até o momento, porém, o defensor não foi denunciado e nem se tornou réu no caso. Esse é um dos argumentos usado por Mota, que alegou ainda que uma rescisão contratual faria com que os dois clubes perdessem todos os direitos sobre o atleta.

"O jogador ainda não teve o seu julgamento. Ninguém pode ser condenado antes de transitado em julgado", falou. "Se rescindir, ele vai ficar livre no mercado. O que está costurando é que o Athletico vai dar justa causa. Se der justa causa, perde todo mundo".

Pedrinho diz não ter envolvimento com o caso e, desde o início, disponibilizou seus dados bancários à Justiça. "Me declaro inocente, não conheço ninguém, não tive contato com ninguém, não sei quem é. Como o meu nome foi parar lá [na planilha], não faço a mínima ideia. Muito triste", declarou, no fim de maio, em entrevista ao ge.

O lateral foi contratado pelo Athletico em outubro de 2021 junto ao Vitória, que manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Furacão, ele fez 70 jogos entre 2021 e 2023, com duas assistências e nenhum gol marcado. O defensor vinha sendo titular neste ano após a venda de Abner ao Betis, da Espanha. O contrato iria até agosto de 2026.

Ainda na entrevista à Rádio Sociedade, Fábio Mota deixou as portas da Toca do Leão abertas, ao menos para que Pedrinho mantenha sua forma física.

"Se for o caso, que devolva o Pedrinho para o Vitória. É patrimônio do clube. (...) O Vitória vai defender o seu patrimônio até os limites da legislação. Estamos conversando com o Athletico, com o atleta e empresários e, inclusive, já facultamos para ele voltar a treinar no Vitória e manter sua forma física no clube. Estamos abertos, podemos reintegrá-lo ao elenco até o julgamento da ação".