Vitória anuncia meia e atacante: Caio Cézar e Rodrigo Porto

Na sequência do anúncio da contratação do zagueiro Maurício Ramos, o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, também revelou a chegada de dois jogadores ofensivos: o atacante Rodrigo Porto, que antes era chamado de Rodrigo Carioca, e o meia Caio Cézar, ambos de 20 anos.

Rodrigo estava no Paraná e pertence ao Tombense. Revelado em 2018 pelo time paranaense, foi vendido em abril deste ano para o clube do interior de Minas Gerais, de propriedade do empresário Eduardo Uram.

Ele disputou 17 partidas na temporada, sendo 12 pela Série B, e não fez gol. Uma delas foi a derrota por 2x0 para o Vitória, no Barradão.

Aunciamos a contratação do atacante Rodrigo Carioca, Atacante de 20 anos, revelado pelo Paraná Clube, realizou 17 partidas pelo Paraná em 2019, sendo 12 delas pela série B e 5 pelo Estadual pic.twitter.com/mzD93lE3nQ — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) December 27, 2019

O outro jogador é o meia Caio Cézar, aquisição para o time sub-23, que vai disputar o Campeonato Baiano sob comando do técnico Agnaldo Liz. Estava no Avaí e passou pela base do Palmeiras. É baiano de Barreiras, no Oeste do estado.

Caio estava no Avaí desde abril, quando rescindiu com o Palmeiras, de onde saiu por falta de oportunidade no elenco sub-20 do time paulista. No entanto, pelo mesmo Palmeiras ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17.