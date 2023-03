Vitória anuncia pacotão de reforços: dois atacantes e dois laterais

O Vitória anunciou um pacotão de reforços nesta segunda-feira (27), de olho na Série B do Campeonato Brasileiro. Em reformulação de elenco, o clube confirmou quatro novidades: os laterais esquerdos Marcelo Nunes e Felipe Vieira e os atacantes José Hugo e Pablo Diego.

Os novos jogadores passaram por exames e testes físicos e, em seguida, correram em torno do gramado do CT Manoel Pontes Tanajura. O quarteto já deve trabalhar sob o comando do técnico Léo Condé na terça-feira (28).

Marcelo Nunes Correa tem 24 anos, é natural de Porto Alegre e chega por empréstimo do São José-RS. Na atual temporada, ele disputou 11 partidas pelo Campeonato Gaúcho, sendo 10 como titular, e deu uma assistência.

Essa será a primeira experiência de Marcelo fora da região Sul do Brasil. Revelado pelo próprio São José, o lateral teve uma breve passagem pelo Brusque, emprestado em 2021. Mas atuou em apenas três jogos na equipe catarinense, todos pela Série B, e retornou ao time gaúcho na sequência. Com a camisa do Zequinha, o jogador participou de 145 jogos, com cinco gols marcados.

Outro lateral esquerdo anunciado pelo Vitória, Felipe Vieira tem 23 anos e é natural de Cruzeiro do Sul, no Paraná. Ele foi revelado pelo Londrina, onde subiu ao profissional em 2017. Em 2019, foi cedido ao sub-23 do Portimonense, de Portugal, e voltou ao Tubarão em 2021.

Na atual temporada, fez 11 jogos (10 deles como titular) entre Campeonato Paranaense e Copa do Brasil. Agora, chega à Toca do Leão emprestado pelo Londrina.

Nascido em João Pessoa, José Hugo tem 23 anos e estava no Santo André. O atacante disputou 13 partidas na temporada (8 como titular), todas pelo Paulistão, com um gol marcado e uma assistência.

No ano passado, ele chamou a atenção do Coritiba, após boas atuações no Azuriz. Participou de 13 duelos pelo Coxa na Série A do Brasileirão, e fez um gol. José Hugo também jogou no Farroupilha (RS), São Gabriel (RS) e Nova Mutum (MS).

Já Pablo Diogo é natural de Campinas, tem 30 anos e defendeu o Santo André no Campeonato Paulista de 2023. Ele esteve em campo em 12 partidas (10 como titular), com um gol e uma assistência.

O atacante começou a carreira no Guarani. No Brasil, Pablo Diogo também passou por Monte Azul, Oeste, América-MG, Atlético-MG, CRB, Coritiba, Chapecoense e Operário-PR. Ele ainda tem dois times estrangeiros no currículo: Vegalta Sendai, do Japão, e Santa Clara, de Portugal.

Com o quarteto, o Vitória já confirmou seis reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, foram anunciados o goleiro Thiago Rodrigues, ex-Vasco, e o volante Diego Fumaça. O zagueiro Yan Souto também é esperado na Toca do Leão.