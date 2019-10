Vitória anuncia promoção de cerveja: 4 latinhas por R$ 10

Vai rolar promoção no Barradão. No finalzinho da manhã desta quinta-feira (17), o Vitória anunciou que a venda de cerveja será mais barata dentro de seu estádio antes do jogo contra o Londrina, na sexta-feira (18), às 21h30.

Serão comercializadas 4 latas de Brahma "piriguete", lata de 269ml, por R$ 10. Segundo o Vitória, a oferta será válida apenas até o início da partida ou enquanto durar o estoque. Na imagem que divulgou em sua conta no Facebook, o rubro-negro também salientou que só será aceito pagamento em espécie.

O Vitória vem de empate em 1x1 contra o Criciúma, fora de casa. Contra o Londrina, o Leão faz outro confronto direto, já que o time paranaense está na 16ª colocação com 32 pontos. Uma casa acima, no 15º lugar, o Vitória tem 33 pontos e tem três pontos de vantagem para o Vila Nova - primeiro time dentro do Z4.

Vencer o jogo pode fazer o time comandado pelo técnico Geninho abrir seis pontos da zona de rebaixamento, situação inédita para o Leão na atual Série B.