Vitória anuncia que negociou redução de quase 50% das dívidas do clube

O Vitória anunciou na tarde desta quinta-feira (30) que conseguiu negociar a redução de quase 50% da dívida total que o clube e o Vitória S/A acumulavam, que chegava a mais de R$ 117 milhões.

Agora, os débitos dos dois CNPJ´s, somados, chegam a pouco mais de R$ 59 milhões, que poderão ser pagos em parcelas de 145 meses para dívidas fiscais, ou 60 para os débitos previdenciários.

Cada parcela gira em torno de R$ 255 mil e as duas primeiras já foram pagas nesta quarta (29) e quinta-feira. Após 12 meses a quantia desembolsada cresce. A diretoria do rubro-negro afirmou que o encolhimento da dpivida se deu após a entrada do clube ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), do governo federal.

Essa redução no passivo do clube possibilitou o Esporte Clube Vitória a retirar a Certidão Negativa de Débito junto à Receita Federal brasileira, o que não acontecia desde janeiro de 2019.

Essa ação possibilita o Vitória a buscar incentivos fiscais. O presidente do clube, Fábio Mota, definiu a negociação como uma conquista do rubro-negro durante esse processo de reconstrução.