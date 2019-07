Vitória anuncia reajuste nos preços do seu plano de sócios

O Vitória anunciou através do seu site oficial nesta sexta-feira (5) um aumento nos valores de todas as categorias de seus planos de sócios, o Sou Mais Vitória (SMV). E a mudança nos preços não é a única novidade.

O principal plano, o Ouro, terá um aumento da mensalidade de R$ 100 para R$ 120. Além disso, o associado não terá mais o direito à gratuidade no estacionamento do clube, e sim um desconto de 50% no valor, algo já praticado em outros planos.

Já o plano Prata terá um aumento de R$ 50 para R$ 60. E o plano Bronze subirá de R$ 25 para R$ 30. Além disso, o desconto na compra do ingresso ao qual o associado Bronze tem direito mudará de 70% para 30%.

Na nota oficial, assinada pelo presidente Paulo Carneiro, o rubro-negro destaca que os valores não eram reajustados desde o início da temporada 2016: "Essas medidas visam tão somente recuperar o valor histórico perdido ao longo de 3 e ½ anos, bem como, corrigir algumas distorções entre os benefícios atualmente ofertados", publicou.

O Vitória ainda alerta que mais reajustes e a criação de novos planos podem ser realizados em caso de acordo com a Fonte Nova para mandar seus jogos na arena.

O reajuste entrará em vigor a partir da próxima segunda-feira (8). As regras do estacionamento para o Ouro e do desconto de 30% para o Bronze entrará em vigor a partir do jogo Vitória x Cuiabá, na terça-feira (9), às 19h15, no Barradão.