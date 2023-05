Vitória anuncia rescisão de contrato com Rafinha

Rafinha não é mais jogador do Vitória. O clube anunciou no início da tarde desta quarta-feira (31) que o contrato do jogador foi rescindido de forma amigável. De acordo com o Leão, o atacante de 30 anos recebeu proposta de outra agremiação e vai vestir outra camisa no restante da temporada.

"O Vitória deseja sucesso a Rafinha no seu futuro clube e deixa as portas abertas ao excelente atleta e corretíssimo profissional", afirmou o Vitória em trecho da nota divulgada.

Destaque durante a Série C do Brasileiro no ano passado, Rafinha foi peça importante do Vitória no acesso à Série B. Artilheiro do time, com oito gols, ele defendeu o rubro-negro em 18 jogos. Na atual temporada, no entanto, o jogador não apresentou o mesmo rendimento e perdeu espaço na Toca. Este ano, Rafinha disputou 20 partidas, 10 delas como titular, e marcou três gols.

“Fala, nação. Passando para agradecer a vocês pelo carinho. Esse tempo que a gente esteve junto foi de muita loucura, a gente passou muitas coisas conseguimos um feito extraordinário que foi a volta para a Série B. Hoje estou me despedindo, claro, com o coração partido. Mas minha gratidão fica aqui eterna, feliz em fazer parte dessa história. Claro que virei mais um colossal, honrado em vestir esse manto. Infelizmente estou indo, mas fica aqui meu agradecimento a todos. Grande abraço, fiquem com Deus e estamos juntos”, afirmou Rafinha, após definir a saída, através da assessoria de comunicação do Vitória.

O Vitória não informou para qual clube Rafinha irá se transferir, mas, de acordo com apuração do CORREIO, o atacante vai defender o América-RN.

Confira a seguir a nota oficial divulgada pelo Vitória:



O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato amigável com o atacante Rafinha, que recebeu uma proposta irrecusável e vai se transferir de clube. A direção rubro-negra agradece imensamente ao profissionalismo e dedicação de Rafinha durante o período que vestiu o manto.



Rafinha foi um jogador decisivo no acesso do clube da Série C para a Série B no ano passado e na temporada atual buscava seu espaço na equipe comandada pelo técnico Léo Condé.

O atleta de 30 anos de idade jogou 18 partidas e marcou oito gols na temporada de 2022 e na atual participou de 20 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.

O EC Vitória deseja sucesso a Rafinha no seu futuro clube e deixa as portas abertas ao excelente atleta e corretíssimo profissional.