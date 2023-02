Vitória anuncia site de acompanhantes como novo patrocinador: 'Merece respeito'

O Vitória anunciou um novo patrocinador na manhã desta sexta-feira (10). Trata-se do site de acompanhantes Fatal Model, que terá a marca estampada nas mangas das camisas de jogo e de treino do time. Presidente rubro-negro, Fábio Mota afirmou que é o maior patrocínio da história do clube nesta área do uniforme.

"É o maior valor que o clube já recebeu por uma manga", disse o dirigente, em entrevista coletiva nesta sexta. Os números não foram revelados.

O acordo vale até o fim do ano, e a marca aparecerá no uniforme do Vitória durante o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B. De acordo com o clube, o objetivo é mostrar que "todos os cidadãos e profissionais são dignos de respeito, segurança e dignidade".

Mota ressaltou a importância de contratos de patrocínio para manter as contas em dia e comemorou a parceria.

"Vocês sabem da dificuldade financeira que encontramos no clube. O Vitória está na Série B, porém, financeiramente, não temos cota de TV da Série B, não temos o contrato da Série B. Se tivéssemos, poderíamos fazer antecipação para equacionar a situação financeira do clube. Financeiramente, o Vitória continua na mesma realidade do ano passado, dependendo dos patrocinadores para sobreviver", afirmou.

"Hoje a gente tem muita alegria de contar com um patrocinador de nível nacional, escolheu o Vitória para ser o clube do Brasil patrocinado por essa plataforma. Motivo de orgulho. Responsabilidade grande. Esses patrocinadores têm nos proporcionado estar com as contas em dia. Ontem pagamos os salários dos jogadores, hoje pagamos dos funcionários, devido a essas ações que temos feito", completou Fábio Mota.

O Fatal Model também patrocina competições de futebol, como o próprio Campeonato Baiano, além de outros nove torneios estaduais. A Série A do Brasileirão já exibiu a marca do site em placas de publicidade.

Para anunciar a parceria, a empresa levou sua porta voz Nina Sag, acompanhante e host do podcast Acompanhadas, para o Barradão.

"É um orgulho para o Fatal Model estampar sua marca em uma camisa tão vitoriosa e tradicional como a do Vitória. Com essa parceria iremos passar de forma respeitosa os nossos valores, conscientizando através de informações, quebrando tabus e gerando conhecimento. O Vitória será um importante aliado nessa busca de fortalecer a luta por respeito, empoderamento e dignificação da profissão de acompanhante. Pra cima, Leão!", disse Nina Sag.

Além do uniforme, o acordo prevê a presença da marca nos backdrops de entrevistas, placas no centro de treinamento, ingressos, ativações nas redes sociais e em todos os canais de comunicação do clube.