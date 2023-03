Vitória anuncia volante Diego Fumaça como novo reforço

O Vitória anunciou a contratação do volante Diego Fumaça, jogador de 28 anos que disputou o Campeonato Mineiro pelo Athletic Club, da cidade de São João Del Rey.

Ele já está na Toca do Leão, onde iniciou os exames médicos e testes físicos e conversou com o técnico Léo Condé e o presidente Fábio Mota após o treino desta quinta-feira (23).

Contratado pelo Athletic neste ano, Diego disputou nove das dez partidas do time no estadual, todas como titular, e ajudou sua equipe a chegar às semifinais, quando acabou eliminada pelo Atlético Mineiro após duas derrotas por 1x0. O Galo fará a decisão contra o América.

Mineiro de Barbacena, ele tem no Vitória uma grande oportunidade na carreira, construída inicialmente no interior do estado natal. Seu currículo inclui Arará, Valeriodoce, Patrocinense, Ipatinga, Goiânia, uma passagem de apenas uma partida pelo Atlético Goianiense, Marcílio Dias-SC, o próprio Athletic-MG em anos anteriores, Pouso Alegre-MG e Helsinborgs, da Suécia, time que defendeu no ano passado. Curiosamente, a única partida que fez pelo Atlético Goianiense foi justamente contra o Vitória, na Série B de 2019.

A contratação dele abre o novo ciclo de contratações do rubro-negro, de olho na disputa da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 14 de abril.

Na temporada, Diego Fumaça é o 15º reforço anunciado pelo Leão, que em breve deve confirmar também o lateral esquerdo Felipe Vieira, do Londrina, como 16º.

Após o time ser eliminado na primeira fase das três competições que disputou no trimestre (Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil), a diretoria não esconde a intenção de reformular o elenco. São esperadas em torno de sete contratações.