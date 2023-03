Vitória assina pré-contrato com Giovanni Augusto, meia do Guarani

O meia Giovanni Augusto deve ser umas das próximas atrações a pintar na Toca do Leão. O jogador assinou um pré-contrato para defender o Vitória na Série B do Brasileiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada pela reportagem do CORREIO.

O atleta de 33 anos tem contrato com o Guarani até 30 de abril, mas não deseja seguir na equipe paulista e trata da rescisão para poder ser inscrito pelo Vitória até o próximo dia 4, quando se encerra a primeira janela de transferência do futebol brasileiro.

No entanto, o CORREIO apurou que a equipe paulista não vai facilitar para liberar o atleta e que o Vitória não tem intenção de pagar pela multa. Caso as tratativas não sejam definidas a tempo, Giovanni Augusto só poderia ser inscrito pelo rubro-negro na segunda janela de transferência do futebol brasileiro, que ocorre de 3 de julho a 2 de agosto.

Giovanni Augusto chegou ao Guarani em janeiro de 2022. No ano passado, ele representou o Bugre em 27 jogos da Série B, 26 deles como titular, e marcou dois gols. Na atual temporada, o meia vestiu a camisa alviverde em nove partidas do Campeonato Paulista, começando em campo em oito deles, e estufou a rede uma vez.

Antes de defender o Guarani, Giovanni Augusto viveu uma experiência internacional, ao vestir a camisa do Mazatlán, do México.

Revelado pelo Atlético-MG, o jogador também tem no currículo times como Náutico, Goiás, ABC, Figueirense, Vasco, Corinthians, Goiás e Coritiba. Ele vai disputar posição com os outros cinco meias do elenco rubro-negro: Diego Torres, Gegê, Thiago Lopes, Eduardo e Ruan Nascimento.