Vitória avança e elimina o Bahia após Ba-Vi no Nordestão sub-20

A rivalidade entre os times sub-20 de Bahia e Vitória ganhou mais um capítulo. Na tarde desta segunda-feira (6), o rubro-negro segurou o empate por 1x1 com o tricolor pela Copa do Nordeste da categoria e eliminou o rival do competição.

Pela última rodada da fase de grupos, o Bahia precisava vencer para se garantir na semifinal. Mas o foi o Vitória quem saiu na frente, com gol de Ronaldo.

O Bahia até conseguiu o empate na cobrança de pênalti de Ryan, mas o resultado não foi suficiente para o time seguir vivo no Nordestão. Já o Vitória, não só eliminou o Esquadrão como se garantiu entre os quatro melhores do torneio.

O adversário do rubro-negro na semifinal será o CRB. A data do duelo ainda vai ser divulgada.