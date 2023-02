Vitória bate Atlético de Alagoinhas por 2x1 e cola no G4 do Baianão

O Vitória está vivíssimo na briga por uma vaga na semifinal do Campeonato Baiano. O Leão derrotou o atual campeão, o Atlético de Alagoinhas, por 2x1 em pleno Carneirão, na noite desta quarta-feira (8). Com o resultado, o rubro-negro colou no G4: agora, é o 5º colocado, com 10 pontos. São apenas dois a menos que o Itabuna, que fecha a zona de classificação.

Diego Torres e Léo Gamalho marcaram os gols do Vitória, enquanto Misael descontou para o Carcará no fim. O jogo, válido pela 7ª rodada do estadual, ainda acabou com um jejum do Leão como visitante. Foi a primeira vez que a equipe ganhou fora do Barradão na atual temporada. Até então, o rubro-negro vinha de três derrotas e um empate longe de seus domínios.

O Vitória volta a entrar em campo neste domingo (12), às 16h, quando recebe o Jacuipense no Barradão, pela 8ª e penúltima rodada do Baianão. A equipe terá o desfalque do atacante Dibble, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Por outro lado, o Leão terá a estreia do recém-anunciado técnico Léo Condé, que assumirá o time na quinta-feira (9). Ele chega para substituir João Burse, demitido no fim de semana após a derrota do rubro-negro para o CSA, pela Copa do Nordeste.

Já o Atlético de Alagoinhas, que caiu para 6º lugar, visita a Juazeirense no sábado (11), às 16h, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

O jogo

Diante do Atlético de Alagoinhas, o Vitória ainda não teve à beira do campo o novo técnico Léo Condé, que só fará seu primeiro jogo diante do Jacuipense. Com isso, o auxiliar Ricardo Amadeu foi o responsável pela equipe na partida.

O interino fez apenas uma mudança na escalação em relação ao time que perdeu para o CSA: promoveu a estreia do meia Thiago Lopes, reforço anunciado na véspera, no lugar de Osvaldo.

O Vitória começou dominando as ações. Tinha a posse de bola, e buscava os espaços que o Atlético de Alagoinhas dava. O primeiro susto, porém, veio com o Carcará: aos 9 minutos, Jarles recebeu na entrada da área e bateu, exigindo a defesa de Lucas Arcanjo.

Aos 12, foi a vez do Leão ganhar uma chance. O goleiro Fábio Lima saiu da área, mas escorregou e deu a bola nos pés de Dibble. Só que o atacante rubro-negro não dominou, e a redonda passou entre as pernas.

Se o Vitória não abriu o placar ali, o gol veio no minuto seguinte. Railan foi lançado por Zeca e levantou na área. A bola passou por Léo Gamalho, que não alcançou. Só que a redonda chegou até Diego Torres. O argentino mandou uma bomba de primeira, no ângulo, e fez o 1x0.

Depois de marcar, porém, o Leão baixou o ritmo. O rubro-negro não conseguia mais ficar com a posse de bola, nem levar perigo ao gol de Fábio Lima. O que permitiu que o Atlético de Alagoinhas melhorasse.

O Carcará começou a rondar a área, na tentativa do empate. O anfitrião, porém, esbarrou na falta de criatividade, e as melhores chances vieram em chutes de longe. A primeira veio aos 17, quando, após cobrança de escanteio, a bola sobrou com Gustavo, na entrada da área. O camisa 10 chutou, mas Lucas Arcanjo defendeu.

Seis minutos depois, Van dominou na entrada da área e bateu. Mais uma vez, o goleiro rubro-negro impediu. No fim, aos 44, Lucas Luan ficou uma sobra de bola e chutou, para fora.

Na volta do intervalo, o Atlético por pouco não fez um golaço aos 6 minutos. Railan perdeu a bola para Lucas Luan, e o Carcará saiu em contra-ataque. A bola chegou até Misael, que bateu cruzado, tirando tinta da trave. Aos 9, foi a vez do Vitória assustar: Diego Torres fez o levantamento na direção de Dibble, mas Caique se antecipou e cortou.

Aos 24 minutos, veio o segundo gol rubro-negro. Diego Torres cobrou falta, Léo Gamalho ganhou da marcação e completou, de cabeça, para o fundo do gol: 2x0. O terceiro por pouco não veio cinco minutos depois, quando Thiago Lopes dominou na entrada da área e acionou Osvaldo. Só que o atacante bateu para fora.

Depois disso, o Atlético pressionou. Aos 33, Nickson cobrou falta perigosa, e Lucas Arcanjo teve que voar para defender. No minuto seguinte, Misael tentou de pé esquerdo, por cima do gol. Aos 38, foi a vez de Robert matar no peito, girar e bater, mas o goleiro rubro-negro salvou mais uma vez.

De tanto martelar, o Carcará chegou ao gol aos 44 minutos. Depois de Nickson cobrar falta na área, Roberto escorou para o centro e Misael completou para o gol: 2x1.

FICHA TÉCNICA

Atlético de Alagoinhas 1x2 Vitória - 7ª rodada do Campeonato Baiano

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima, Paulinho, Caíque, Gilmar e Lucas Luan (Matheus Sabiá); Lucas Alisson (Danilo Sousa), Ramirez, Van (Nickson) e Gustavo (Emerson); Misael e Jarles (Robert). Técnico: Zé Carijé;

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan (Marco Antônio), Dankler, Camutanga e Zeca; Léo Gomes, Gegê (Pedro Bicalho) e Diego Torres (João Lucas); Dibble (Osvaldo), Léo Gamalho e Thiago Lopes (Alisson Santos). Técnico: Ricardo Amadeu (interino);

Local: Carneirão, em Alagoinhas

Gol: Diego Torres, aos 13 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho, aos 24 minutos, Misael, aos 44 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Gilmar e Nickson, do Atlético de Alagoinhas; Dibble e Pedro Bicalho, do Vitória;

Público: 3.719 torcedores pagantes

Renda: R$ 83.320,00

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias.